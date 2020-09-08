 Şehir içi ulaşım ve konaklamada HES zorunluluğu | TÜRKİYE | DW | 30.09.2020

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TÜRKİYE

Şehir içi ulaşım ve konaklamada HES zorunluluğu

İçişleri Bakanlığı kararıyla Türkiye genelinde şehir içi ulaşım araçlarında ve tüm konaklama tesislerinde Sağlık Bakanlığının geliştirdiği Hayat Eve Sığar (HES) kodunun sorgulanması ve gösterilmesi zorunluğu getirildi.

Şehir içi ulaşım araçlarında HES kodu istenecek

Şehir içi ulaşım araçlarında HES kodu istenecek

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında şehir içi toplu ulaşım araçlarında ve ülke genelindeki tüm konaklama tesislerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodunun gösterilmesi zorunluluğu getirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine Çarşamba günü gönderilen iki genelgede, koronavirüse bağlı Covid-19 hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı durumdaki kişilerin toplumdan izole edilmesinin salgınla mücadele konusunda üzerinde durulması gereken önemli hususlardan biri olduğu belirtildi.

“Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama” başlıklı genelge kapsamında otobüs, metro ve metrobüsün de aralarında olduğu her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen HES uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanmasına karar verildiği aktarıldı.

Elektronik kart sistemleri kişiselleştirilecek

Genelgede, henüz kişiselleştirilmemiş elektronik kart sistemi kullanılan başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere yerel yönetim birimleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarının, halihazırda kullanılmakta olan elektronik seyahat kart sistemlerinin kişiselleştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalara bir an evvel başlaması gerektiği ifade edildi.

Genelge kapsamında alınan bir diğer karar, Covid-­19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlara  ait varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınması. Covid-­19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gereken ancak şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgilerinin, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için ilgili valilik veya kaymakamlıkla paylaşılacağı da aktarıldı.

Genelgede halihazırda aralarında uçak, tren ve otobüsün de olduğu şehirlerarası yolcu taşımacılığı amaçlı her türlü toplu ulaşım aracıyla yapılan seyahatlerde biletleme ve araca alınma sırasında HES kodu sorgulaması yapıldığı ve herhangi bir riski bulunmayan kişilerin seyahat edebildikleri hatırlatıldı.

Genelgeye uymayan tesislere 10 gün faaliyetten men cezası

“Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu” başlıklı genelge kapsamında ise kamu ve özel her türlü konaklama tesisinin müşterilerini kabul ederken HES kodu istemesinin zorunluğu olduğu ve müşterilerin ancak gerekli sorgulama yapıldıktan ve herhangi bir risk teşkil etmediği kesinleştikten sonra tesise kabulünün yapılması gerektiği ifade edildi.

Müşterilerin Covid-19 tanısı konulmuş veya Covid-19 tanısı konulan bir kişiyle temaslı olduğunun tespit edilmesi durumunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının kararları kapsamında oluşturulan misafir izolasyon odalarına yerleştirilmesi gerektiği belirtildi.

Konaklama tesislerinde misafir izolasyon odalarının sayıca yetersiz kalması durumunda ise ilgili valilik veya kaymakamlığın gerekli tedbirleri alması talimatı verildi. Konaklama tesislerine yapılacak denetimlerde HES kod sorgulaması bulunmayan veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gereken müşterilerin konaklamasına izin veren konaklama tesislerinin 10 gün süreyle faaliyetten men edileceği de aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüse bağlı Covid-19 hastalığının bulaşma riskinin azaltılması ve hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmalarının temin edilmesi amacıyla HES uygulamasını geliştirmişti.

DW,DHA/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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