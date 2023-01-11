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Hukuk ve AdaletTürkiye

Şebnem Korur Fincancı'nın davasında karar bekleniyor

55 dakika önce

TTB yöneticisi Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı "terör propagandası yapmak" suçlamasıyla hakim karşısında. Davadan bugün karar çıkması bekleniyor.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın bugün "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması görülüyor. Mahkemenin bugün kararını açıklaması bekleniyor.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuklu olarak yargılanan Fincancı hazır bulundu. Duruşmaya, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy birlikte çok sayıda sivil toplum örgütünün temsilcileri de izliyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak İstanbul’a gönderilen iddianamede, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Fincancı hakkında açılan davanın sebebi ne?

Korur Fincancı, katıldığı bir televizyon kanalındaTürk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı kimyasal silah kullandığı iddialarıyla ilgili kendisine gösterilen görüntülerle ilgili olarak "Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, zehirli gazlardan, kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da ne yazık ki bu yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz" yorumunu yapmıştı.

Fincancı'nın bu ifadeleri sonrasında hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı Fotoğraf: Getty Images/AFP/B. Kilic

Şebnem Korur Fincancı kimdir?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Şebnem Korur Fincancı, 2009 ile 2020 yılları arasında Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanlığı yaptı. Aynı zamanda Adli Tıp uzmanı olan Fincancı, 1990'lı yıllar başta olmak üzere işkence ve kötü muamele vakalarına karşı mücadele etti, raporlar verdi. 

1997'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı olan Fincancı, verdiği raporlar nedeniyle 2004'te Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan alındı. 2016'da Özgür Gündem gazetesinin "nöbetçi genel yayın yönetmenliği”ni yapma eylemi nedeniyle 20 gün tutuklu kaldı. 

Barış akademisyenlerinin "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attığı gerekçesiyle "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararından sonra yeniden görülen davada beraat etti. 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı'ndaki görevinden zorunlu olarak emekli oldu. 2020 yılında TTB Merkez Konseyi Başkanlığı'na seçildi.

DW/HS,EC

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