Şebnem Şirin cinayetine kadınların tepkisi sürüyor

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Şebnem Şirin'in öldürülmesine tepki gösteren kadınlar, "öldürülen ben olabilirdim" derken, erkek şiddetine karşı mücadeleyi sürdürecekleri mesajı veriyorlar.
Denizli'de Şebnem Şirin'in Furkan Zıbıncı tarafından öldürülmesine yönelik tepkiler sürüyor.
Bu olay, kadın cinayetlerini ve İstanbul Sözleşmesi'ni bir kez daha gündeme getirdi. Şirin'in yaşıtı genç kadınlar, yaşam alanlarının tehdit altında olduğunu vurguluyor. Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle kadın cinayetlerinin önünün açıldığına dikkat çekiyor.
Ayrıntıları videoda izleyebilirsiniz!
Burcu Karakaş
© Deutsche Welle Türkçe
Anayasa Mahkemesi (AYM) eski eşi tarafından öldürülen akademisyen Serpil Erfındık'a yönelik yeterli önleyici ve koruyucu tedbirler alınmadığı gerekçesiyle ihmali olan kamu görevlilerinin yargılanmasına karar verdi.
Bugün, İstanbul Sözleşmesi'nin imzaya açılmasının 10'uncu yılı. Türkiye, Mart ayında sözleşmeden çekildiğini duyurdu. Kadın örgütleri, hükümetin bu kararla kadına karşı şiddetle mücadeleden vazgeçtiği görüşünde.