Şebnem Şirin cinayetine kadınların tepkisi sürüyor

Denizli'de Şebnem Şirin'in Furkan Zıbıncı tarafından öldürülmesine yönelik tepkiler sürüyor.

Bu olay, kadın cinayetlerini ve İstanbul Sözleşmesi'ni bir kez daha gündeme getirdi. Şirin'in yaşıtı genç kadınlar, yaşam alanlarının tehdit altında olduğunu vurguluyor. Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle kadın cinayetlerinin önünün açıldığına dikkat çekiyor.

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Burcu Karakaş

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