 Şebnem Şirin cinayetine kadınların tepkisi sürüyor | GÜNDEM | DW | 28.10.2021

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GÜNDEM

Şebnem Şirin cinayetine kadınların tepkisi sürüyor

Şebnem Şirin'in öldürülmesine tepki gösteren kadınlar, "öldürülen ben olabilirdim" derken, erkek şiddetine karşı mücadeleyi sürdürecekleri mesajı veriyorlar.

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Denizli'de Şebnem Şirin'in Furkan Zıbıncı tarafından öldürülmesine yönelik tepkiler sürüyor.

Bu olay, kadın cinayetlerini ve İstanbul Sözleşmesi'ni bir kez daha gündeme getirdi. Şirin'in yaşıtı genç kadınlar, yaşam alanlarının tehdit altında olduğunu vurguluyor. Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle kadın cinayetlerinin önünün açıldığına dikkat çekiyor.

Ayrıntıları videoda izleyebilirsiniz!

Burcu Karakaş

© Deutsche Welle Türkçe

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Yorum: İstanbul Sözleşmesi yaşatır

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Multimedya Bölümü

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Protesters chant slogans during a demonstration in Istanbul,Saturday, March 27, 2021 against Turkey's withdrawal from Istanbul Convention, an international accord designed to protect women from violence. The Istanbul Convention states that men and women have equal rights and obliges national authorities to take steps to prevent gender-based violence against women, to protect victims and to prosecute perpetrators. Conservative groups and some officials from Turkeys President Recep Tayyip Erdogan's Islamic-oriented ruling party take issue with these terms, saying they promote homosexuality. (AP Photo/Emrah Gurel)

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