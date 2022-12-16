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Fotoğraf: DHA
Politika

Şanlıurfa'da dokuz göçmen yaşamını yitirdi

1 saat önce

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen bir araçta bulunan dokuz göçmenin yaşamını yitirdiği bildirildi. Göçmenlerin uyrukları açıklanmazken, kazada beş kişinin de yaralandığı belirtildi.

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Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Cuma günü minibüslerinin Harran ilçesinde bir sulama kanalına düşmesi sonucu yaşamını yitiren göçmenlerin sayısı dokuza yükseldi.

Suriye sınırının yaklaşık 15 kilometre kuzeyinde meydana gelen kazada ayrıca beş kişi yaralandı ve 25 kişi kurtarıldı. Göçmenlerin uyrukları henüz belli olmadı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiği aktarıldı.

Türkei Migration l Neun Migranten sterben bei Unfall in Südosttürkei
Fotoğraf: DHA

Öte yandan, göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yerel bir kanaldaki haberde kazanın, otobüs şoförünün yasadışı sınır geçişlerini gözetleyen yerel güvenlik güçlerinden kaçmaya çalışırken meydana geldiği belirtildi.

Dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan Türkiye, 2016 yılında Avrupa Birliği'nin göç krizini durdurmak için vardığı anlaşma kapsamında beş milyondan fazla insana barınma imkânı sunuyor.

Dpa, AFP / SSB, EC

 

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