Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde can kaybı artıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman ve Şanlıurfa'da bu kez aşırı yağışlar can kaybına neden oldu.

DHA'nın haberine göre Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da, Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katındaki dairede beş kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. İhbarla bölgeye giden ekipler tarafından bodrum katından çıkarılan ve Suriye uyruklu olduğu belirtilen beş kişinin cansız bedenine ulaştı. Böylece kentte sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı dokuza yükseldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ise Adıyaman'ın Tut ilçesi ile Şanlıurfa'da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen su baskınlarında, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin kaybolduğu, kayıpları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıkladı.

Şanlıurfa'da da son 24 saatte metrekareye 111 milimetre yağış düştüğünü belirten AFAD, "Meydana gelen su baskınları nedeniyle; dört vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup, iki vatandaşımızın kayıp olduğu ihbarı alınmıştır. Şanlıurfa, Adana, Bingöl, Mersin, Gaziantep İl AFAD Müdürlüklerinden olay bölgesine arama kurtarma personeli sevk edilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Şanlıurfa'da sağanak yağış sel felaketine yol açtı Fotoğraf: DHA

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da Şanlıurfa'da sel nedeniyle dört kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Habertürk'e konuşan Vali Ayhan, "Çok yoğun bir yağış aldı Şanlıurfa. Ortalama 50 kilogram yağış alırken, 200 kilogram yağış aldık. Ekipler sular altında kalan yerlere müdahale ediyor. Dört vefat var, ikisi itfaiye eri, altı kişi kayıp. Çevre illerden yoğun destek geldi. Vatandaşlarımız teraslara, yüksek yerlere çıktı. İş makineleri sahada. Olağanüstü bir durum söz konusu" dedi. Vali daha önce yaptığı bir açıklamada ise Şanlıurfa'nın yıllık yağış ortalamasının 450 kilogram olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'da yaşanan sel nedeniyle kentin simgesi Balıklıgöl taştı, çok sayıda ev ve araç su altında kaldı. Kent merkezindeki köprülü Abide Kavşağı'nın altında araçlarıyla ilerlemeye çalışanlar ile itfaiye ekibinin de aralarında bulunduğu altı kişinin sel sularına kapıldığı belirtilirken, dalgıçlar bölgede arama kurtarma çalışması yapıyor.

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, sabah saatlerinde etkili oldu. Sele dönüşen yağışlar nedeniyle kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı. Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni su basarken kentte eğitime bir gün ara verildi.

Evler, araçlar su altında kaldı

Sağanak yağışın etkili olduğu kentte yüzlerce ev ve araç sel suları altında kaldı. Ekili tarlalara zarar geldi. Yaşanan sel baskınlarına karşın vatandaşlar, su basan evlerini kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Kentte halen birçok semte ulaşım sağanamazken, yağışların devam etmesi hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Urfa'da da aşırı yağışlar sele neden oldu Fotoğraf: DHA

Adıyaman'da bir kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da dün akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini arttırarak sabaha kadar etkili olan yağmur, sele dönüştü.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Adıyaman'ın Tut ilçesi ile Şanlıurfa'da aşırı yağışlar sonucu su baskınları meydana geldiği belirtilerek, "Adıyaman ili Tut ilçesine son 24 saatte metrekareye 136 milimetre yağış düşmüştür. Bir konteynerdeki su baskını sonucunda bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kayıp durumda olan üç vatandaşımızın arama kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir" denildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine koordinatör olarak atanan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, daha önce yaptığı açıklamada, Adıyamanın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini, dört kişinin kaybolduğunu açıklamıştı.

Sağanak nedeniyle çadırlarda kalan depremzedelerin büyük zorluklarla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Çadır kentleri su bastı

Yağmur nedeniyle kentte depremzedelerin yaşadığı çadır kentlerde çadırları su bastı. Bu bölgelerdeki vatandaşlar, KYK yurtlarına yerleştirildi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar ise suda mahsur kaldı.

Çadır kentleri su bastı Fotoğraf: DHA

Sincik ilçesinde bağlı Subaşı ile Taşkale köyü arasında bulunan ilçenin tek bağlantı köprüsü derenin taşmasıyla araç trafiğine kapandı. Derenin taşması sonucu köprüde göçükler oluştu.

DHA'da yer alan habere göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kurulan çadırlar da selden etkilendi. Birçok çadırı su basarken afetzedeler zor anlar yaşadı.

DHA, ANKA/BÖ,JD