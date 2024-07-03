Şanghay İşbirliği Örgütü Astana'da toplanıyor

ŞİÖ liderler zirvesi Astana'da düzenleniyor. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi düzenleniyor. Çin ve Rusya liderleri kente gelirken güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılmış durumda.

İki günlük zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ikili görüşme gerçekleştirmesi planlandı.

Görüşme öncesi Kremlin'den yapılan açıklamada, liderlerin "ikili ilişkiler ve Ukrayna konusunu" ele alacakları belirtildi. NATO üyesi Türkiye, Rusya ile yakın ilişkilerini sürdürürken, işgale karşı Ukrayna'ya destek veriyor.

İki liderin görüşmesinde Suriye konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

İki günlük zirvede BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de bir konuşma yapması bekleniyor. Bu ay içinde Moskova'yı ziyaret etmesi beklenen Başbakan Narendra Modi yerine Hindistan'ı Dışişleri Bakanı temsil edecek.

Belarus'un üyeliği bekleniyor

Türkiye'nin 14 diyalog partnerinden biri olduğu örgütün toplantılarına 9 ülke üye, 3 ülke de gözlemci sıfatıyla katılıyor. Ev sahibi Kazakistan'ın yanı sıra Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, İran, Hindistan ve Pakistan 2001 yılında kurulan ŞİÖ'ya üye devletler. Ana teması terör olacak bu yılki toplantılar sırasında Rusya'nın müttefiki Belarus'un da üyeliğe kabul edilmesi bekleniyor.

Moskova ve Pekin yönetimleri örgütü Batılı devletlere karşı bir denge mekanizması olarak görüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanlarından Yuri Ushakov toplantılar öncesi, "ŞİO ve bir diğer büyük organizasyon olan BRICS yeni dünya düzeninin ana taşıyıcıları" dedi. Örgütün gerçekten çok kutuplu bir dünya için lokomotif işlevi gördüğünü söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning de, "ŞİÖ'nün üye ülkelerde güvenlik ve istikrarı teşvik ederek kalkınmaya katkı sağladığı" açıklamasını yaptı.

Zirvenin yarın tamamlanmasıyla ŞİÖ dönem başkanlığı Kazakistan'dan Çin'e geçecek.

AFP,Reuters / MUK,JD

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