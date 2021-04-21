 Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Türkiye kırmızı listede | AVRUPA | DW | 07.05.2021

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AVRUPA

Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Türkiye kırmızı listede

İngiltere, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Türkiye'yi yüksek riskli ülkelerin bulunduğu kırmızı listeye aldı. İngiliz Ulaştırma Bakanı, futbol taraftarlarının İstanbul'a gidemeyeceğini söyledi.

BG Fußball Champions League comeback

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps,  29 Mayıs'ta Manchester City ve Chelsea takımları arasında İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Türkiye'nin salgın nedeniyle yüksek riskli ülkelerin bulunduğu kırmızı listeye alındığını duyurdu.

Futbol taraftarlarını maçı izlemek için İstanbul'a seyahat etmemeleri yönünde uyaran Bakan Shapps, kırmızı listedeki ülkelere acil durumlar dışında seyahat edilmesine izin verilmediğini söyledi.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps

Bakan, kırmızı listedeki ülkelerden İngiltere'ye dönenlerin zorunlu otel karantinasına girmesi ve bu kişilerin otel masraflarını da kendisinin ödemesi gerektiğini belirtti.

Maçın İngiltere'ye taşınma olasılığı olduğuna da dikkat çeken Shapps, bu konuda UEFA ile görüşmeler yürütüldüğünü, ancak nihai kararın UEFA tarafından verileceğini de sözlerine ekledi.

12 ülkeye seyehat kolaylığı

İngiltere, Türkiye'nin yanı sıra Maldivler ve Nepal'i de kırmızı listeye ekledi.

İngiliz Ulaştırma Bakanlığı, aralarında Portekiz, Avustralya, İsrail ve Yeni Zelenda'nın bulunduğu 12 ülke için ise seyahat uyarısını kaldırarak yeşil listeye ekledi.

Fransa da karantina zorunluluğu getiriyor

Öte yandan Fransız haber ajansı AFP de Fransız hükümetinden bir kaynağın Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yedi ülkeden Fransa'ya seyahat eden yolculara Cuma gece yarısından sonra karantina uygulanacağını söylediğini duyurmuştu.

Bu ülkelerden gelen yolcuların, Fransız makamlarına nerede konaklayacaklarına dair bir belge sunması gerekecek ve karantinada kalan kişiler sadece günde iki saat bulundukları yeri terk edebilecek.

Reuters,AFP/HS,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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