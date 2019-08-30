 Şam′dan İdlib′de ateşkes kararı | DÜNYA | DW | 30.08.2019

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DÜNYA

Şam'dan İdlib'de ateşkes kararı

Suriye'de hükümet güçleri İdlib'de ateşkes kararı aldı. Rusya'nın duyurduğu ateşkes yarın sabahtan itibaren geçerli olacak.

İdlib'e yönelik operasyonda Rusya, Şam'a hava desteği sağlıyor

İdlib'e yönelik operasyonda Rusya, Şam'a hava desteği sağlıyor

Rusya, Suriye Ordusu'na bağlı güçlerin İdlib'de ateşkese gideceğini açıkladı. Rusya'dan yapılan açıklamada Suriye hükümet güçlerinin İdlib'deki Gerginliği Azaltma Bölgesinde 31 Ağustos saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere tek taraflı ateşkes konusunda anlaştığını açıkladı.

Ateşkesin amacının bölgede istikrarı sağlamak olduğu belirtildi ve bölgedeki gruplara silahlı provokasyondan uzak durarak barış sürecine katkıda bulunma çağrısı yapıldı. 

Erdoğan: İdlib'le ilgili gelişmeler istediğimiz noktada değil

Hafta içerisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yüz yüze, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İdlib'deki duruma ilişkin bir değerlendirme geldi. Erdoğan "İdlib'le ilgili gelişmeler 'Bizim istediğimiz noktadadır' dersek bu yalan olur. Şu anda bizim istediğimiz noktada değil" dedi.

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Almanya, Belçika ve Kuveyt'le birlikte Suriye'nin İdlib vilayetindeki sivillerin korunması için BM Güvenlik Konseyi'ne bir karar tasarısı sundu. (30.08.2019)

Erdoğan-Putin görüşmesini DW Türkçe için değerlendiren Murat Yetkin, Putin’in Erdoğan’a Türkiye’nin sınır güvenliği, Erdoğan’ın da Putin’e Suriye’nin egemenliği konusunda teminat verdiği görüşünde. (28.08.2019)

Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarından birinin vurulduğu öne sürüldü. Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. (28.08.2019)

Türkiye'nin bölgedeki gözlem noktalarının durumuna yönelik ise Erdoğan, "İdlib'de 9 ve 10 nolu gözlem kulelerimize bazı tacizler olmuştu. Sayın Putin'le yaptığımız görüşme sonrası gerekli uyarılar yapıldı" değerlendirmesini yaptı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Çarşamba günü ülkenin kuzeyine yönelik hava operasyonları sırasında Türkiye'ye ait bir askeri üssün vurulduğunu açıklamıştı. Türkiye'nin Rusya ve İran'la vardığı mutabakat çerçevesinde bölgede 12 askeri gözlem noktası bulunuyor. Rusya lideri Vladimir Putin ile Moskova'da bu hafta içinde bir araya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İdlib'deki durumun Türk askerlerini tehlikeye attığı uyarısında bulunmuştu. Erdoğan, "Bunun devam etmesini istemiyoruz. Gerekli tüm adımlar atılacak" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de çok sayıda insan öldüğünü ve göç söz konusu olduğuna dikkat çekerek, "Bunlar tabii kuzeyi zorluyorlar, bize doğru geliyorlar" dedi. Erdoğan, gereken tedbirlerin alındığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan yüzlerce Suriyelinin, Şam yönetimi ve Rusya'nın bölgedeki operasyonlarını protesto ettiği belirtiliyor. Reyhanlı'nın karşısında yer alan Bab el-Hava sınır kapısı yakınlarında düzenlenen gösteride operasyonlara son verilmesi için Türkiye'ye müdahale çağrısı yapıldığı aktarılıyor. Ayrıca göstericilerin Türkiye'den sınır kapısını açmasını talep ettiği ifade ediliyor. Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre güvenlik güçleri sınırın Türkiye tarafına geçmek isteyen göstericilere müdahale etti. Türk güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtmak için gözyaşartıcı gaz kullandığı belirtiliyor. 

Aylar süren yoğun bombardımanın ardından Suriye'de hükümet güçleri İdlib'de kara operasyonu başlatmıştı. El Kaide'nin uzantısı olarak görülen Hayat Tahrir el-Şam'a bağlı savaşçıların kontrolü altında olan İdlib'e yönelik operasyon sivil can kayıpları nedeniyle tepki topluyor. Operasyonlar sonucu Nisan ayından bu yana 950'den fazla sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Suriye'de 2011'den bu yana devam eden savaş nedeniyle 370 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Video izle 01:22

İdlib'de bir kutu boyayla barış mesajı

AFP/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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İdlib'de bir kutu boyayla barış mesajı  

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