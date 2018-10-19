 Şam′daki Ulusal Müze 6 yıl sonra yeniden açıldı | YAŞAM | DW | 29.10.2018

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YAŞAM

Şam'daki Ulusal Müze 6 yıl sonra yeniden açıldı

Suriye’nin başkenti Şam’daki Ulusal Müze, barındırdığı eserleri savaşın etkilerinden korumak için 2012 senesinde kapatılmıştı. Müzenin bir bölümü altı yıl aradan sonra kapılarını ziyaretçilere yeniden açtı.

Şam'daki Ulusal Müze'nin bir bölümü altı yıl aradan sonra yeniden açıldı

Şam'daki Ulusal Müze'nin bir bölümü altı yıl aradan sonra yeniden açıldı

Suriye'de iç savaş nedeniyle 2012 yılında kapatılan başkent Şam'daki Ulusal Müze, altı yıl aradan sonra kapılarını tekrar açtı. Pazar günü yapılan açılış ile 1920 yılında kurulan ve eski eserlerin sergilendiği müzenin bir bölümü ziyaretçilere açıldı.

Açılışta konuşan Suriye Kültür Bakanı Muhammed el Ahmed, "Müzenin açılması Suriye'nin halen varolduğuna ve Suriye'nin mirasının terörizmden etkilenmeyeceğine dair gerçek bir mesaj” diye konuştu. Bakan konuşmasında "Bugün, Şam iyileşti” dedi.

IŞİD, Suriye'deki antik Palmira kentinde tahribatta bulunmuştu. Suriye ordusu Rusya'nın desteğiyle Palmira'yı IŞİD'den geri almıştı

IŞİD, Suriye'deki antik Palmira kentinde tahribatta bulunmuştu. Suriye ordusu Rusya'nın desteğiyle Palmira'yı IŞİD'den geri almıştı

Ziyarete açılan kısımda sergilenen eserler arasında antik Palmira kentindeki IŞİD'in zarar verdiği eserlerden El Lat Aslanı, aynı bölgeden dokuma örnekleri ve ülkenin doğusundaki Dura-Europos antik kentinden freskler de yer alıyor.

Eserlerin 2011'de başlayan savaşın yıkıcı etkilerinden ve yağmadan korunması amacıyla müze 2012'de kapatılmış, 300 bin civarındaki eser yangın, sel ve bombalardan korunmak üzere gizli sığınaklara saklanmıştı. Müzenin diğer bölümlerinin de yakın zamanda ziyaretçilere açılması bekleniyor.

  • Eine undatierte Aufnahme eines Lehmminaretts in einer Moschee in Timbuktu, Mali (Foto: DPA)

    Teröristlerin imha ettiği Dünya Kültür Mirası

    Mali’nin Timbuktu şehri

    El Kaide ile ilişkili İslamcı Ensar El Din örgütü 2012 yılında Batı Afrika ülkesi Mali’nin UNESCO Kültür Mirası Listesi'ndeki Timbuktu şehrinde bulunan anıt mezarları imha etmiş gerekçe olarak da imha edilen tarihi eserleri puta tapma olarak gördüklerini açıklamışlardı. Radikal İslamcılar kilden yapılmış camilerin minarelerini de yıkmışlardı.

  • Ein Mann betet vor einem zerstörten Grab (Foto: AP)

    Teröristlerin imha ettiği Dünya Kültür Mirası

    Mali’nin Timbuktu şehri

    Bu adam Timbuktu’daki anıt mezarların bakımından sorumluydu. 2014 tarihli bu fotoğrafta yıkıma uğramış bir mezarın başında dua ederken görüntülenmiş. Ama artık anıt mezarlar çok daha farklı görünüyor…

  • Ein Mann steht vor dem wiederaufgebauten Mausoleum des heiligen Alpha Moya (Foto: Getty Images)

    Teröristlerin imha ettiği Dünya Kültür Mirası

    Mali’nin Timbuktu şehri

    ... zira Birleşmiş Milletler’in desteğiyle birçok anıt mezar yeniden inşa edilebildi. Evliya Alpha Moya’nın türbesinin bakımını ise fotoğrafta görülen Sane Chirfi ve ailesi üstlenmiş.

  • Ein Mensch hält eine Fotoaufnahme von vor der Zerstörung vor die aktuelle Sicht auf den Baal-Tempel (Foto: Getty Images)

    Teröristlerin imha ettiği Dünya Kültür Mirası

    Suriye’deki Palmira kenti

    IŞİD 2015’te Suriye’deki antik Palmira'da aralarında iki bin yıllık Baal Şamin Tapınağı ve Zafer Takı’nın da olduğu tarihi eserleri imha etti. Burada bir fotoğrafçı Baal Şamin Tapınağı’nın 2014'te çekilmiş fotoğrafını kalıntıların önünde tutuyor. Antik kentin IŞİD’in elinden kurtarılmasının ardından arkeologlar bir nebze olsun rahat nefes aldı zira birçok harabe sanılandan daha az zarar görmüştü.

  • Deckenfresko des Klosters Mar Elian (Foto: Unesco)

    Teröristlerin imha ettiği Dünya Kültür Mirası

    Suriye’deki Mar Elian

    Suriye'nin kuzeybatısındaki Karyatayn kasabasında bulunan 5. Yüzyıldan kalma tarihi Mar Elian manastırı ülkedeki Hristiyanlar için en önemli mabetlerden biriydi.

  • Verbrannter Innenraum des Klosters Mar Elian (Foto: AP)

    Teröristlerin imha ettiği Dünya Kültür Mirası

    Suriye’deki Mar Elian

    IŞİD 2015 yılında Mar Elian’ı yerle bir etti. Radikal İslamcılar manastır duvarlarını buldozerlerle nasıl yıktıklarını gösteren videoları internette yayınladılar. Kasaba IŞİD’den kurtarıldı, ancak manastırın bir bölümünün de yakıldığı ortaya çıktı. Mar Elian manastırının da tekrar inşa edileceği bildiriliyor.

  • Detailaufnahme eines Frauenkopfes an einer Mauer in Al-Hadra (Foto: AP)

    Teröristlerin imha ettiği Dünya Kültür Mirası

    Irak’taki Hatra

    Hatra kenti ilk Arap krallığının başkentiydi. Hatra, kulelerle güçlendirilmiş yüksek ve kalın surları sayesinde 116 ve 198 yıllarında Romalıların istilasına karşı koyabilmişti.

  • Zerstörung in der antiken Stadt Al-Hadra (Foto: AP)

    Teröristlerin imha ettiği Dünya Kültür Mirası

    Irak’taki Hatra

    IŞİD 2015 yılı başında Hatra’nın bir bölümünü yıktı. Bu görüntü, radikal İslamcıların çektiği bir videodan alınma. IŞİD, Irak’ın Musul kentindeki müzede ve Ninive kazı çalışmalarında bulunan Asur döneminden kalma heykelleri de parçaladı. Cihatçıların tarihi Nimrud kentinde de buldozerlerle büyük tahribata yol açtığı bildiriliyor.

  • Die zu dem Zeitpunkt höchste Buddha-Statue der Welt in Afghanistan (Foto: Mildres Dearborn)

    Teröristlerin imha ettiği Dünya Kültür Mirası

    Afganistan’daki Bamyan Vadisi

    Afganistan’ın Bamyan Vilayeti’nde 1500 yıl önce budist rahipler tarafından kayalıklara oyularak yapılmış iki dev Buda heykeli bulunuyordu. Bu heykeller ülkenin İslam öncesi tarihinin de birer tanıklarıydı. 53 metre ile heykellerin büyüğü olan bu arkeolojik eser, fotoğrafın çekildiği 1973 yılında dünyadaki en büyük heykeldi.

  • Zwei Frauen laufen vor der leeren Nische des Buddhas im Bamian-Tal entlang (Foto: DDP)

    Teröristlerin imha ettiği Dünya Kültür Mirası

    Afganistan’daki Bamyan Vadisi

    Ancak radikal İslamcı Taliban militanları iki heykeli de 2001 yılında yıktılar. Tanklarla, füzelerle heykellere ateş açan militanlar, dinamit de kullanarak Buda heykellerini havaya uçurdular. Yıkım haftalar sürdü. Bamyan Vadisi ve buradaki arkeolojik eserler 2003 yılından bu yana UNESCO’nun dünya kültür mirası listesinde yer alıyor. © Deutsche Welle Türkçe

    Hazırlayan: Uta Steinwehr


AFP,AP/DÇÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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