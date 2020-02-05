Şam yönetimi: Erdoğan'ın Suriye projesi çöktü

Suriye'nin İdlib vilayetinde Suriye ordusunun Türk askerlerine ateş açması ve verilen karşılıkla tırmanan gerilim sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AKP grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Rejim şubat ayı içinde gözlem noktalarımızın gerisine çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak zorunda kalacaktır" demiş, Türkiye'nin Adana Mutabakatı çerçevesinde Suriye'de bulunduğunu söylemişti.

Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt veren Şam yönetimi, "Türk rejiminin Başkanı'nın Suriye'deki faaliyetleri ile ilgili yalan söylemeye ve yanlış yönlendirmeye devam etmekteki ısrarından derin üzüntü duymaktayız. Erdoğan'ın Adana Mutabakatı ile ilgili açıklamaları, Astana ya da Soçi mutabakatları olsun, herhangi bir anlaşma ya da yükümlülüğe saygı göstermediğini bir kez daha göstermektedir" dedi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan ve adı verilmeyen Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığından bir yetkili, Erdoğan'ın Türk birliklerinin Suriye topraklarına Adana Mutabakatı çerçevesinde girdiği iddiasına tepki göstererek, "Suriye Adana Mutabakatı'nın, iki devlet arasında yapılmış bir anlaşma olarak, Suriye hükümetiyle koordinasyon gerektirdiğini teyit eder. Mutabakatın getirdiği yükümlülükler uyarınca Erdoğan tek taraflı faaliyetlerde bulunamaz" diye konuştu.

"Erdoğan'ın Suriye projesi çöküyor"

Suriyeli yetkili, Adana Mutabakatı'nın iki ülke sınırlarının güvenliğinin güvenceye alınması ve terörle mücadeleyi öngördüğünü belirterek "Erdoğan'ın ise her tür desteği verdiği ve çökmeye yüz tutmuş terörist grupları korumaya çalıştığını" iddia etti. Yetkili, "Suriye Arap Ordusu'nun ilerleyişiyle birlikte Erdoğan'ın Suriye projesinin de çöktüğünü" ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP grup toplantısında yaptığı konuşmada "Suriye hükümetiyle 1998 yılında imzaladığımız Adana Mutabakatı, Türkiye'ye gerektiğinde teröristleri etkisiz hale getirmek için Suriye'de operasyon hakkı tanımaktadır" demişti. Erdoğan, "Bazıları 'Sizin Suriye topraklarında ne işiniz var?' diyor. Adana Mutabakatı var. Biz bu mutabakat için oradayız" ifadelerini kullanmıştı.

BM Güvenlik Konseyi acil toplanıyor

İdlib'de Türk ve Suriye ordularının karşı karşıya gelmesi uluslararası diplomasi trafiğini de hareketlendirdi. BM Güvenlik Konseyi'nin Türk ve Suriye orduları arasında yaşanan çatışma nedeniyle acil oturum kararı aldığı bildirildi. AFP haber ajansının BM'nin New York'taki merkezinden diplomatlara dayandırdığı haberde, özel oturumun ABD, Fransa ve İngiltere'nin talebiyle gerçekleşeceği ve kamuoyuna açık olacağı bildirildi. Toplantıda BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in İdlib ile ilgili ellerindeki son bilgileri paylaşacağı kaydedildi.

Aralarında "Save the Children", "Care" ve "International Rescue Committee"nin de bulunduğu sekiz uluslararası yardım kuruluşu çarşamba günü İdlib bölgesinde insani bir felaket yaşandığı uyarısı yaparak çatışmaların derhal durdurulmasını talep etmişti. Milyonlarca sivilin ateş altında olduğuna dikkat çeken yardım kuruluşları, krize barışçı bir çözüm bulmanın hiç olmadığı kadar acil bir önem taşıdığına dikkat çekmişti.

DW,AFP/BK,AÜ

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