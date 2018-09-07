 Şam rejimi İdlib′e hava saldırıları başlattı | DÜNYA | DW | 08.09.2018

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DÜNYA

Şam rejimi İdlib'e hava saldırıları başlattı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esad rejiminin İdlib vilayetine şiddetli hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Bombardıman Türkiye'nin ateşkes çabalarından bir gün sonra başlatıldı.

Syrien Idlib Rauch nach Luftangriffen der Regierungskoaliltion (Getty Images/AFP/H.J. Kadour)

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi örgütü, Şam rejiminin Cumartesi günü İdlib vilayetine yönelik son bir ayın en ağır hava saldırılarını başlattığını duyurdu. Örgütün verdiği bilgiye göre vilayete en az 80 bombardıman düzenlendi. Esad rejiminin müttefiki Rusya ile düzenlediği hava saldırıları, Türkiye'nin ateşkes sağlanması için Rusya ve İran'ı ikna etmeye çalıştığı görüşmelerin ertesi günü başlatıldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İslamcı muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e düzenlenen hava saldırılarında en az dört sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. İdlib'de en güçlü muhalif grubu, El Kaide'nin eski Suriye kolu Nusra'nın başını çektiği Heyet Tahrir Şam örgütü oluşturuyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre vilayette 10 bine yakın silahlı muhalif bulunuyor.

Şam rejiminin müttefiki Rusya ile birlikte düzenlediği hava saldırılarının vilayetteki çok sayıda kent ve köyü hedef aldığı belirtildi. İdlib vilayetinde yaklaşık üç milyon sivil yaşıyor. 

Syrien Idlib Luftangriffe der Regierungskoaliltion (Getty Images/AFP/H.J. Kadour)

Reuters haber ajansı, Han Şeyhun kasabasında yaşayan iki kişinin rejime bağlı askeri helikopterlerden uluslararası toplumun kullanımını kınadığı varil bombalarını attıklarını öne sürdüklerini bildirdi.

Han Şeyhun kasabasına Esad rejiminin düzenlendiği 4 Nisan 2017 tarihindeki bir hava saldırısında 83 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda sarin gazı kullanıldığı iddia edilmiş, ABD misilleme amacıyla Esad rejimine bağlı askeri noktaları vurmuştu. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Han Şeyhun'da kimyasal silah bulgularına rastladıklarını teyit ederken, Suriye Devlet Başkanı Esad, kimyasal silah kullanmadıklarını savunuyor.

Şam yönetiminin Rusya'nın desteğiyle düzenlediği hava saldırıları, Türiye, Rusya ve İran arasında Tahran'da yapılan görüşmelerden bir gün sonra başlatıldı. Cuma günü yapılan görüşmelerde Türk hükümeti Suriye'de ateşkes sağlanması için Rusya ve İran'ı ikna etmeye çalışmış ancak görüşmelerden sonuç alınanamıştı. Türkiye İdlib’e yönelik saldırılar nedeniyle Türkiye sınırına doğru bir mülteci akını yaşanmasından endişe ediyor. (hiper link)

dpa,Reuters/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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