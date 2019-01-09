 Şam, Kürtlerle diyaloğu yoğunlaştırmak istiyor | DÜNYA | DW | 13.01.2019

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DÜNYA

Şam, Kürtlerle diyaloğu yoğunlaştırmak istiyor

Suriye'de hükümet, Türkiye'nin "yayılmacı" politikaları karşısında Suriyeli Kürt gruplarla diyaloğu yoğunlaştırmayı ümit ettiğini açıkladı.

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Suriye'de Esad rejimi, ülkenin kuzeyindeki bazı bölgeleri kontrol eden Kürt gruplarla ilgili açıklamada bulundu. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan, söz konusu gruplarla "diyaloğu yoğunlaştırmak istediklerini" belirterek, "Kürtler tarafından Suriye'nin bütünlüğüne ilişkin yapılan açıklamaların büyük bölümü olumluydu" dedi.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı, Suriyeli Kürtlerin YPG kontrolündeki bölgelere yönelik olası bir Türkiye operasyonuna dair endişelerini artırmıştı. Suriyeli Kürtler, ABD'nin bölgeden çekilmesinin ardından oluşacak boşluğun doldurulması amacıyla Rusya arabuluculuğunda Esad rejimiyle görüşmenin yolunu arıyordu.

Şam'da bir grup gazeteciye konuşan Susan, "Diyalogla, taleplerden bazılarının halledilebileceğinden eminiz. Ve bu diyalog bunu garanti altına alıyor. Suriye'nin bütünlüğüne bağlılık temelinde olduğu sürece" ifadesini kullandı.

"Yayılmacı emeller"

Suriyeli bakan yardımcısı, "özellikle de Türk rejiminin politikalarına neden olan yayılmacı emeller" karşısında diyaloğu yoğunlaştırmanın önemli olduğunu belirtti.

Şam rejimi daha önce, birçok Suriyeli Kürt grubun hayata geçirmek istediği federal devlet planına defaatle karşı çıkmıştı.

Rusya'dan geçen Cuma günü yapılan açıklamada, ABD'nin çekilme kararının ardından Suriyeli Kürtler ve Şam arasında görüşmelere başlanmasının her iki taraf açısından da önemli olduğu belirtilmişti.

ABD aynı gün Suriye'den çekilme sürecinin başladığını duyurmuştu. Ancak ABD'li yetkililer, şu aşamada birliklerin değil, sadece askeri teçhizatın çekildiğini açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cumartesi günü ise Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşme sonrası, hem Türkiye'nin kendini "teröristlere karşı savunmasını" hem de Suriyeli Kürtlerin korunmasını sağlayacak bir yol bulunabileceğine dair "iyimser" olduğunu söylemişti.

DW,rtr/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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