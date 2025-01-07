Şam Havalimanı uluslararası uçuşlara açıldı

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık tarihinden sonra Şam Uluslararası Havalimanı yeniden uluslararası uçuşlara açıldı.

Şam Havalimanı'ndan ilk uluslararası ticari uçuşun TSİ 11.45'te Suriye Hava Yolları'na ait uçak tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şârika kentine gerçekleştirildiği bildirildi. Şam Havalimanı Direktörü Anis Falluh, havaalanında ülke içinden ve ülke dışından uluslararası uçuşların başladığını belirterek "Bugün yeni bir başlangıç anlamına geliyor" dedi.

Uluslararası yardımlar ve yabancı diplomatik heyetleri taşıyan uçaklar Şam Havalimanı'na inebiliyordu. Havaalanında iç hatlardaki uçuşlar da 18 Aralık'ta Şam'dan Halep'e gerçekleşen uçuşla yeniden başlatılmıştı.

İlk uçak Katar'dan indi

Suriye'den BAE'ye gerçekleşen ilk uluslararası ticari uçuştan kısa süre sonra yurt dışından ilk uçuş ise Katar'dan gerçekleşti. Doha'dan kalkan Qatar Airways'e ait bir uçağın TSİ 13.00'de Şam Havalimanı'na indiği bildirildi. Böylece Katar'dan Suriye'ye 13 yıl sonra ilk ticarî uçuş gerçekleşmiş oldu. Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Pazar günü Katarlı mevkidaşı ve Katar Başbakanı ile bir araya gelmişti.

Ürdün resmî haber ajansı Petra da Ürdün Kraliyet Hava Yolları'na (Royal Jordan) ait bir uçağın test uçuşu için Şam'a hareket ettiğini bildirdi. Uçağın içinde Sivil Havacılık Düzenleme Komisyonu Başkanı Haytam Misto ile uzman bir ekibin bulunduğu ve düzenli uçuşlara başlanmadan önce Şam Havalimanı'ndaki teknik koşulların test edilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Suriye'de Esad rejimi döneminde diplomatik ilişkileri kesen çok sayıda Arap ve Batı ülkesi, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) yönetimi ele geçirmesi sonrasında diplomatik ilişkileri yeniden başlatıyor.

AP,AFP/BK,CÖ

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