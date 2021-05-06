 Şahap Kavcıoğlu′ndan faiz açıklaması | Ekonomi | DW | 02.06.2021

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Ekonomi

Şahap Kavcıoğlu'ndan faiz açıklaması

Çok sayıda yatırımcı ile video konferans gerçekleştiren TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Enflasyonda yüzde 5 hedefi yakalanana kadar politika faizi, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde oluşacak" dedi.

Arşiv - TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu

Arşiv - TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyonda yüzde 5 hedefi yakalanana kadar politika faizinin, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonunun üzerinde oluşacağını" dile getirdi.

Yatırımcılarla yaptığı video konferansta değerlendirmelerde bulunan Kavcıoğlu, "İktisadi faaliyet güçlü seyrini sürdürdü. Ekonominin yeniden dengelenmesini sağlayacak bir iç talep ve kredi büyümesi için sıkı para politikası gerekiyor" dedi.

Senenin üçüncü çeyreğinin sonu, dördüncü çeyreğin başı döneminde enflasyonda belirgin bir düşüş olacağını ifade eden TCMB Başkanı, "Sadeleştirilmiş operasyonel para politikası çerçevesini koruyacağız. Piyasalardaki erken gevşeme beklentisinin ortadan kalkması gerekiyor. Merkez Bankası fiyat istikrarı amacına bağlıdır" söyleminde bulundu.

Erdoğan'ın faiz açıklaması sonrası dolar yükseldi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam TRT'de yaptığı açıklamada "Bugün de Merkez Bankası Başkanımızla görüştüm. Bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart" ifadesini kullanmış ve bu ifadelerin ardından dolar yükselişe geçmişti.

Dolar/TL'nin bir önceki rekoru 8,61 seviyesiydi. Bugün sabah saatlerinde ise dolar 8,65 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL de gece 10,60 seviyesiyesini gördükten sonra hafif bir düşüşle sabah 10,56 seviyesinden işlem gördü.

DW / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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