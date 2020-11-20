Şırnak'ta DTK operasyonu: 20 gözaltı

Şırnak ve ilçelerinde düzenlenen operasyonda 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Operasyonun PKK ile bağlantılı olduğu ifade edilen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) yapılanmasında yer alanlara yönelik olduğu belirtildi.

DHA'nın haberinde, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, polisin belirlenen adreslere baskınlar düzenlediği ve DTK'nın Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince "terör örgütü" ve PKK'nın 'yasama' organı olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Gözaltına alınanların emniyetteki sorgusu sürüyor

Yapılan aramalarda, üç av tüfeği ile çeşitli dijital materyal ve örgütsel dokümana el konulduğu da vurgulandı.

Kimler gözaltına alındı?

Şırnak'a bağlı Cizre ilçesinin HDP'li Belediye Eş Başkanı Güler Tunç Twitter hesabından gözaltına alınanlar arasında Cizre Belediyesi Eş Başkanı Berivan Kutlu'nun de olduğunu duyurdu.

Kutlu'nun ters kelepçe takılarak ve hakaret edilerek gözaltına alındığını yazan Tunç, gözaltına alınanlar diğer isimleri HDP Şırnak İl Yöneticisi Sekvan Kılınç, HDP İdil İlçe Eş Başkanı Nafiye Geçgel, görevden uzaklaştırılan İl Genel Meclis üyeleri Elfesya Nas, Silopi İl Genel Meclisi'nden Asuman Külter ve DTK üyesi Ekrem Şavluk, Resul Sadakın, Şırnak'ın DTB'li eski il başkanı Yakup Barkın ve Şenoba beldesinde de Cemil Gün olarak sıraladı.

Gözaltına alınanların emniyetteki sorgusu sürüyor.

DHA,DW/HS,GA

© Deutsche Welle Türkçe