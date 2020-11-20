 Şırnak′ta DTK operasyonu: 20 gözaltı | TÜRKİYE | DW | 01.12.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Şırnak'ta DTK operasyonu: 20 gözaltı

Şırnak'ta polisin düzenlediği operasyonda aralarında Cizre Belediyesi Eş Başkanı Berivan Kutlu'nun da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde belirlenen adreslere baskın düzenlendi

Sabah saatlerinde belirlenen adreslere baskın düzenlendi

Şırnak ve ilçelerinde düzenlenen operasyonda 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Operasyonun PKK ile bağlantılı olduğu ifade edilen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) yapılanmasında yer alanlara yönelik olduğu belirtildi.

DHA'nın haberinde, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, polisin belirlenen adreslere baskınlar düzenlediği ve DTK'nın Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince "terör örgütü" ve PKK'nın 'yasama' organı olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Gözaltına alınanların emniyetteki sorgusu sürüyor

Gözaltına alınanların emniyetteki sorgusu sürüyor

Yapılan aramalarda, üç av tüfeği ile çeşitli dijital materyal ve örgütsel dokümana el konulduğu da vurgulandı.

Kimler gözaltına alındı?

Şırnak'a bağlı Cizre ilçesinin HDP'li Belediye Eş Başkanı Güler Tunç Twitter hesabından gözaltına alınanlar arasında Cizre Belediyesi Eş Başkanı Berivan Kutlu'nun de olduğunu duyurdu.

Kutlu'nun ters kelepçe takılarak ve hakaret edilerek gözaltına alındığını yazan Tunç, gözaltına alınanlar diğer isimleri HDP Şırnak İl Yöneticisi Sekvan Kılınç, HDP İdil İlçe Eş Başkanı Nafiye Geçgel, görevden uzaklaştırılan İl Genel Meclis üyeleri Elfesya Nas, Silopi İl Genel Meclisi'nden Asuman Külter ve DTK üyesi Ekrem Şavluk, Resul Sadakın, Şırnak'ın DTB'li eski il başkanı Yakup Barkın ve Şenoba beldesinde de Cemil Gün olarak sıraladı.

Gözaltına alınanların emniyetteki sorgusu sürüyor.

DHA,DW/HS,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Taziyeye giden HDP’li Önlü hakkında soruşturma

Öldürülen bir PKK üyesinin ailesine taziye ziyaretinde bulunan Halkların Demokratik Partisi Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında soruşturma başlatıldı.  

Ankara'da PKK/KCK/PYD operasyonu: 21 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başvsavcılığı PKK/KCK/PYD'ye yönelik soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.  

İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 19 gözaltı

İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlarında 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı da bulunuyor.  

Benzer içerik

Türkei Kulp-Distrikt von Diyarbakır Provinz

Demokratik Toplum Kongresi soruşturmasında avukatlara gözaltı 20.11.2020

Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) bazı belgelerinde adları geçtiği iddiasıyla Diyarbakır başta olmak üzere farklı illerde 20'den fazla avukat gözaltına alındı.

Türkei | Polizei bewacht Demokratische Partei (HDP)

74 kişinin gözaltına alındığı DTK operasyonuna tepki 20.11.2020

Diyarbakır’da bugün saat 04.30’da başlatılan operasyonda 74 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 22 avukat akşam serbest bırakıldı. Şüpheliler Demokratik Toplum Kongresi’nin etkinliklerine katılmakla suçlanıyor.

Türkei Kemal Bülbül, HDP Abgeordneter

HDP milletvekili Kemal Bülbül’e 6 yıl hapis cezası 26.11.2020

HDP milletvekili Kemal Bülbül’e, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Bülbül, "Hukuki olmayan bu kararı tanımıyorum. İtiraz edeceğim" dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Türkiye'de yeni kapanma önlemleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında hafta içi saat 21.00 ile 05.00, hafta sonunda ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı. Son 24 saatte 188 kişi koronadan yaşamını yitirdi.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  