Üst düzey Türk heyetten Trablus'a sürpriz ziyaret

Türkiye'den üst düzey bir heyet Libya'nın başkenti Trablus'ta, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Başbakanı Fayiz es Serrac ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan oluşan heyet ile Es Serrac liderliğindeki Libya hükümeti arasında yapılan görüşmenin ardından UMH'dan yapılan açıklamada, toplantıda ikili ilişkilerin yanı sıra Libya krizinin çözümüne dair fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Buluşmada, Türk kamu ve özel sektör şirketlerinin Libya'da altyapı ve petrol başta olmak üzere farklı alanlardaki çalışmaları ve yatırımlarının da görüşüldüğü ifade edilirken, geçen yıl Kasım ayında iki ülke arasında imzalanan "güvenlik ve askeri işbirliği" ile "deniz yetki alanlarının sınırlandırılması" mutabakat muhtıralarına dikkat çekildi.

"Türk şirketlerinin Libya'ya dönüşü" konuşuldu

UMH'nın açıklamasında, söz konusu mutabakatlar doğrultusunda Libya'nın savunma-güvenlik gücünün oluşturulması, Libya güvenlik güçlerinin eğitilmesi ve donatılmasında işbirliği ile deniz yetki alanları konularının da Türk heyeti ile görüşüldüğü belirtildi. Açıklamada Türk heyetin ziyaretinin "Türk şirketlerinin Libya'ya geri dönüşü"nü istişare etme imkanı sunduğu da belirtildi.

Muammer Kaddafi'nin devredildiği 2011 yılına kadar Türk inşaat şirketleri Libya pazarında önemli bir paya sahipti.

Libya iç savaşında, ülkenin doğusunda kontrolü elinde bulunduran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra, Mısır, Fransa ve Rusya tarafından desteklenen General Halife Hafter'in güçlerine karşı Türkiye, UMH'ya destek sağlıyor. Türkiye'nin askeri desteğinin de katkısıyla UMH birlikleri geçtiğimiz haftalarda, daha önce General Hafter'e kaybedilen pek çok mevziyi yeniden ele geçirmişti.

Petrol ihracatı yapılamıyor

Ancak General Hafter, Libya'nın doğusu ve güneyinde, en büyük petrol yataklarının olduğu bölgeye hala hakim durumda. Libya'nın en önemli ihracat kalemi olan petrol satışı ise bir süredir dondurulmuş durumda. Ülkede petrol satma yetkisi uluslararası anlaşmalar uyarınca sadece kamuya ait Ulusal Petrol Şirketi ve Libya Merkez Bankası'na ait. Bu iki kurumun da merkezi, UMH'nın kontrolündeki başkent Trablus'ta bulunuyor.

Hafter güçlerinin, Sirte Limanı da dahil ülkenin önemli limanlarını ele geçirmesi nedeniyle sene başından bu yana çok büyük oranda sekteye uğramış durumda. Hafter güçlerini Trablus'un güneyinden püskürten UMH güçleri Sirte'yi ele geçirmek üzere harekat başlatmıştı.

Ülkeyi uzun yıllar yöneten Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında önce iktidardan devrilip daha sonra öldürülmesinden bu yana ülkede iktidar kaosu yaşanıyor.

dpa,Reuters,DHA / ET,BK

©️Deutsche Welle Türkçe