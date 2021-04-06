Ürdün'de kraliyet ailesindeki anlaşmazlığa yayın yasağı getirildi

Kraliyet ailesindeki çalkantılarla gündemde olan Ürdün'de, Amman Başsavcılığı ailede yaşanan anlaşmazlıklara yayın yasağı getirdi. Ürdün devlet televizyonunun haberine göre, Kral II. Abdullah'la üvey kardeşi eski veliaht Prens Hamza bin Hüseyin arasındaki anlaşmazlıklara ilişkin haberlere getirilen yasak, yalnızca Ürdün'deki medya için bağlayıcı olacak.

Başsavcı Hasan El Abdallat, "Prens Hamza ve diğer şahıslara yönelik güvenlik güçlerinin yürüttüğü soruşturmayı gizli tutabilmek adına soruşturmaya ilişkin her şeye yayın yasağı getirilmesine karar verildi" ifadelerini kullandı. Yasak kararının, Prens Hamza'nın iddialarını destekleyen bir ses kaydının basına sızdırılmasının ardından alındığı belirtiliyor. Kayıtta, Genelkurmay Başkanı Yusuf El Huneyti'nin Prens'e "Söylemeleri gerekenden fazlasını konuşmaya başlayan" şahıslarla görüşmeler yapması nedeniyle bir tür ev hapsi verildiğini ilettiği duyuluyor. Bunun üzerine öfkelenen Prens, El Huneyti'yi kendisini tehdit etmekle suçlayarak, Genelkurmay Başkanı'na, Kraliyet üyelerine emir verme yetkisi bulunmadığını hatırlatıyor.

Yasağın, tüm görsel ve işitsel basının yanı sıra, sosyal medyayı da kapsadığı, konuya ilişkin yayımlanan tüm fotoğraf ve videoların hukuki sonuçları olacağı belirtildi.

Ürdün hükümeti, Krallığın güvenliğini tehlikeye atabilecek bir komplo iddiası üzerine geçen hafta sonu aralarında üst düzey isimlerin de olduğu 20 kişiyi gözaltına almıştı. Yetkililer, söz konusu iddialara ilişkin eski veliaht Prens Hamza'yı işaret etmişti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah

3 Nisan'da ev hapsine alındığını söyleyen Prens Hamza, bu açıklamayı yaptıktan iki gün sonra Krallık tarafından, abisi Kral Abdullah'a sadakat yemini ettiği duyurulmuştu.

Prens Hamza ev hapsinde olduğunu duyurmuştu

Kral II. Abdullah'ın başka bir anneden olan kardeşi Prens Hamza'nın veliaht unvanı 2004'te üvey abisi tarafından elinden alınmıştı. Krallığa yolsuzluk, nepotizm ve otoriterlik eleştirileri yapan popüler bir figür olarak öne çıkan Prens Hamza, geçen hafta sonu avukatı aracılığıyla BBC'ye iki video mesaj ulaştırarak ev hapsinde olduğunu duyurmuştu. Prens, çok sayıda arkadaşının da gözaltına alındığını, internet ve telefonunun kesildiğini açıklamıştı. Eski veliaht, soruşturmaya gerekçe olan herhangi bir "komplo" veya "örgüt" bağlantısının içerisinde yer almadığını savunmuştu. Prens Hamza bununla beraber, kraliyetteki yolsuzluk, adam kayırma ve yanlış yönetim gibi konuların çözümünün engellendiğini ve kimsenin yetkilileri eleştirmesine izin verilmediğini, durumun giderek daha da kötüye gittiğini söylemişti.

Hükümet, yapılan incelemeler sonucu Prensin çevresindeki bazı isimlerin istikrarı tehdit eden kişilerle bağlantılarının olduğunu ve çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Pazartesi akşamı ise Prens Hamza'nın abisine sadakat yemini ettiği bir mektup yazdığı açıklanmıştı.

DW, rtr, AFP, AP/SÖ,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe