Ürdün zirvesi iptal edilen Biden'ın İsrail ziyareti başlıyor

Ürdün, Gazze Şeridi'ndeki El Ehli Hastanesi'nin vurulmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ve Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'la birlikte planlanan dörtlü zirveyi dün akşam iptal etti. Ürdün Dışişleri Bakanı, El Mamlaka televizyonuna yaptığı açıklamada, "Buluşma, ancak savaş sona erdiğinde, bu katliam durduğunda gerçekleşecektir" dedi.

ABD'li hükümet yetkilisi de Biden'ın Kral II. Abdullah ile görüştükten sonra ve Filistin'de Abbas tarafından yas ilan edilmesinin ardından Ürdün seyahati ve buluşmanın ertelediğini doğruladı. Yetkili, Biden'ın muhatapları ile düzenli ve doğrudan temas halinde olmak istediğini söyledi.

Ürdün Kralı II. Abdullah Fotoğraf: Hannibal Hanschke/AFP/Getty Images

Biden da hastane saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada olay nedeniyle "sarsıldığını ve son derece üzgün olduğunu" belirtti.

Biden, haberi duyduktan sonra "derhal Ürdün Kralı II. Abdullah ve İsrail Başbakanı Benyamin Netahyahu ile görüştüğünü ve bilgi toplamaya devam etmeleri için de ulusal güvenlik ekibine talimat verdiğini" söyledi.

"Biden'ın rahatsız edici soruları olacak"

Biden, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısının ardından bugün İsrail'e bekleniyor. İsrail'e destek amaçlı planlanan ziyaret kapsamında Biden, Netanyahu ve İsrail'in savaş kabinesi ile bir araya gelecek.

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby ise Biden'ı İsrail'e taşıyan Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı'nın İsrailli yetkililere bazı soruları olacağına işaret etti. Kirby, "(Biden'ın) birkaç rahatsız edici sorusu olacak. Bir dost olarak, İsrail'in gerçek dostu olarak rahatsız edici sorular da yöneltecek" ifadelerini kullandı. Kirby, Biden'ın spesifik olarak ne tür sorular soracağı konusunda bilgi vermedi.

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby Fotoğraf: Evelyn Hockstein/REUTERS

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemelerini tavsiye etti. Gerekçe olarak da İsrail ve Hizbullah arasındaki gerginliğin güvenliği tehdit etmesi gösterildi.

dpa,Reuters,AP

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