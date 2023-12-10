Ürdün ve Katar: Bölge radikalleşebilir

Katar, Ortadoğu'da bir jenerasyonun İsrail-Hamas savaşı nedeniyle radikalleşme tehlikesi altında olduğunu söyledi. Ürdün ise, İsrail'i Ortadoğu'yu uzun süre etkileyecek bir nefret yaratmakla suçladı.

Katar, Ürdün, Filistin ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, Katar'ın başkentinde düzenlenen Doha Forumu'nda, İsrail-Hamas savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pazar günü Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman El Sani, Ortadoğu'daki bütün bir jenerasyonun Gazze'deki savaş nedeniyle radikalleşme riski altında bulunduğunu söyledi.

Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için diplomatik çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen El Sani, "Katar devleti olarak ortaklarımızla çabalarımız sürmektedir. Pes etmeyeceğiz" diye konuştu. İsrail'in hava saldırılarının yeni bir ateşkese varılması ihtimalini "küçülttüğünü" kaydeden El Sani, "Biz devam edeceğiz. Hem rehinelerin serbest bırakılması hem de savaşın sona erdirilmesi için çabalayacağız" diye konuştu.

Başbakan El Sani, savaşın sonlandırılması konusunda "her iki tarafta aynı gönüllülüğü" görmediklerini de sözlerine ekledi.

Başbakan ve Dışişleri Bakanı Al Sani, 4 Kasım'da Ürdün'ün başkenti Umman'da ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmüştü Fotoğraf: Jonathan Ernst/AP/picture alliance

"Bu nefret bölgenin peşini uzun süre bırakmayacak"

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi de forumda açıklamalarda bulundu. Safadi, İsrail'in Filistinlileri Gazze'den sürmek için sistematik bir politika izlediğini savundu.

İsrail'i, "Bölgenin peşini uzun süre bırakmayacak miktarda bir nefret" yaratmakla suçlayan Safadi, öte yandan bu nefretin "gelecek nesilleri belirleyeceği" görüşünü de dile getirdi.

Ayman Safadi, Arapların Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile, "İsrail'in işlediği suçların" sona erdirilmesi konusunda büyük bir görüş ayrılığına sahip olduğunu dile getirdi. Batı'nın geleneksel bir müttefiği olan Ürdün'ün Batı Şeria ile sınırı bulunuyor. Ürdün, İsrail'in kurulduğu 1948 yılından itibaren çok sayıda Filistinli'nin yeni evi oldu.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi, İsrail'i bölgeyi uzun vadede tehlikeye atmakla suçladı Fotoğraf: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture-alliance

Filistin: ABD sorumlu tutulmalı

Forumda konuşan Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye ise, ABD'nin İsrail'in Gazze'ye saldırılarından ve Filistinlilerin can kayıplarından ötürü sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

İştiyye, uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ettiği takdirde,İsrail'e yaptırım uygulanması gerektiği görüşünü de dile getirdi.

Guterres'ten Güvenlik Konseyi'ne eleştiri

Doha'da konuşma yapan bir başka isim olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, Gazze Şeridi'nde ateşkes kararı almakta başarısız olan BM Güvenlik Konseyi'ni sert bir dille eleştirdi. BM'nin bağlayıcı karar alma kabiliyetine sahip olan tek konseyinin "jeopolitik bölünmelerden ötürü felç geçirdiğini" söyleyen Guterres, konseyin bu nedenlerle Ortadoğu'da sürmekte olan savaşa çözüm bulacak konumda olmadığından yakındı.

İnsani ateşkes çağrısını yenileyen Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin "otorite ve güvenilirliğinin" Gazze'deki savaşa gecikmeli tepki verilmesinden ötürü "ciddi hasar" gördüğünü ifade etti.

Doha'da yaptığı konuşmada Güvenlik Konseyi'ni eleştiren Guterres, uzun süredir Gazze'de ateşkes çağrısı yapıyor Fotoğraf: Salim Matramkot/AFP/Getty Images

Netanyahu'dan uluslararası topluma tepki

Öte yandan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Pazar günü İsrail'de yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun Gazze'deki savaşı sonlandırma yönündeki çağrılarını reddetti.

Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerin liderlerine seslenen Netanyahu, "Bir yandan Hamas'ın yok edilmesini savunup, diğer yandan savaşı sonlandırmamız için bize baskı uygulayamazsınız. Bu, Hamas'ın yok edilmesini engeller" diye konuştu.

Reuters,AFP / BÜ,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?