Ürdün: Filistinlilerin sürülmesini savaş ilanı sayarız

Ürdün, Gazze ya da Batı Şeria'da Filistinlilerin yerinden edilmesini "kırmızı çizgi" olarak nitelendirdi, böyle bir durumu savaş ilanı olarak göreceğini açıkladı.

Hamas'ın İsrail'e düzenlediği 7 Ekim'deki saldırıların ardından İsrail ordusunun başlattığı operasyonlar nedeniyle 1,5 milyona yakın Filistinli evini terk etmek zorunda kalırken Ürdün'den İsrail'e sert uyarı geldi.

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, Gazze ya da Batı Şeria'daki Filistinlileri yerlerinden etme girişimlerini ya da bu duruma yol açacak koşullar yaratılmasını "kırmızı çizgi" ilan ederek Ürdün'ün böyle bir durumu "savaş ilanı" olarak göreceğini bildirdi.

El-Hasavne, Ürdün resmi haber ajansı Petra'nın aktardığı konuşmasında, ülkesinin bu konuda Mısır'ın tutumunu desteklediğini belirterek "Kardeş Filistin halkının yeri kendi topraklarıdır, başka bir yer değil" ifadelerini kullandı.

Ürdün'de "Batı Şeria" endişesi

İsrail'e komşu ülkeler Mısır ve Ürdün, 7 Ekim'de başlayan çatışmalarda Gazze Şeridi'nden Filistinlileri kendi topraklarına kabul etmeyi reddetmişti. Uzun yıllardır kalabalık bir Filistinli mülteci grubuna ev sahipliği yapan Ürdün, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlileri de sürmek için mevcut durumu fırsat olarak görmesinden endişe ediyor. Batı Şeria'daki Filistinliler 7 Ekim'den bu yana bölgedeki Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına hedef oluyor.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi de geçen hafta yaptığı açıklamada, Filistinlileri Ürdün'e sürme yönündeki her tür girişimi "savaş ilanı" olarak kabul edeceklerini belirterek "İsrail'in coğrafyayı ve demografiyi değiştirmek üzere Filistinlileri sürme yönündeki her tür girişimine karşılık verilecektir" demişti. Ürdün ordusunun, ülkenin batısında Batı Şeria sınırına takviye yaptığı biliniyor.

"Tüm seçenekler masada"

İsrail'i Gazze'deki operasyonlarında askeri ve sivil hedef ayrımı yapmamakla suçlayan Ürdün Başbakanı, "askeri güç ve kibir mantığının kimseye güvenlik ve barış getirmeyeceğini" belirterek "Gazze'deki İsrail saldırganlığı ve yansımalarına verecekleri yanıt konusunda tüm seçeneklerin masada olduğunu" söyledi.

Ürdün ve Arap ülkelerinin Gazze'deki savaşı durdurmak için çabalarını sürdürdüğünü kaydeden Bişr el-Hasavne, Suudi Arabistan'da 11 Kasım'da yapılması planlanan Arap Birliği olağanüstü zirve toplantısına işaret etti.

Ürdün, Gazze'deki savaş nedeniyle İsrail'deki büyükelçisini geri çekmiş, Hamas'ın İsrail'e saldırısından hemen sonra Amman'ı terk eden İsrail Büyükelçisinin de ülkeye geri kabul edilmeyeceğini açıklamıştı. 1994'te İsrail ile barış anlaşması imzalayan Ürdün, uzun yıllar boyunca İsrail ile diplomatik ilişkiler yürüten sayılı Arap ülkelerinden biri olmuştu.

dpa,rtr/BK,JD

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