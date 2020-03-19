 Ünlü tekstil firmaları mağazalarını kapatıyor | TÜRKİYE | DW | 19.03.2020

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TÜRKİYE

Ünlü tekstil firmaları mağazalarını kapatıyor

Türkiye’de tekstil sektörünün önde gelen Beymen, Vakko, Altınyıldız, Mavi gibi firmaları koronavirüs nedeniyle mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

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Türkiye'de tekstil sektörünün önde gelen firmaları yeni tip koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verme kararı aldı.

Aralarında Boyner, Altınyıldız, Beymen, Vakko, Altınyıldız ve Mavi'nin de bulunduğu firmalar sosyal medya hesaplarından aldıkları kararı duyurdu.

Boyner, "Salgını yavaşlatma sorumluluğumuz çereçevesinde istihdam ve çalışan hakları konusunda her zamanki hasassiyetimizi koruyarak, Türkiye'deki tüm Boyner ve YKM mağazalarımızı 19 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak kapatıyoruz" ifadesine yer verdi.

Altınyıldız da aynı şekilde mağazaların 19 Mart 2020 tarihinden itibaren kapatılacağını duyurdu.

Mavi Jeans online mağazaları üzerinden hizmet vereceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Türkiye'de şu ana dek iki kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Vaka sayısı ise 191 olarak açıklandı.

DW / HT,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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