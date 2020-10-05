Ünlü modacı Kenzo Takada Covid'e yenik düştü

Gençlik yıllarında Japonya'dan Paris'e gelen ve burada Kenzo markasını kurarak dünya çapında başarıya ulaşan 81 yaşındaki ünlü modacı Kenzo Takada COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kenzo'nun sözcüsü açıklamasında, modacının tedavi gördüğü Paris'in Neuilly semtinde bulunan Amerikan hastanesinde hayata gözlerini yumduğunu duyurdu.

Son yıllarda kamuoyu önüne fazla çıkmayan Kenzo Takada, 1993 yılında markasını Fransız LVMH holdingine satmış ve 1999 yılında moda dünyasından çekilmişti. Takada, 10 yıl sonra sanat koleksiyonunu 2 milyon euronun üzerinde bir meblağla açık artırmaya çıkarması ile yeniden gündeme gelmişti.

1960'lı yılların ortasında henüz 25 yaşındayken Japonya'dan Marsilya'ya gelen, ardından da Paris'e yerleşen Kenzo Takada, hayatını bu kentte geçirdi. İlk koleksiyonunu 1970 yılında tanıtan Takada, özellikle erkekler için ürettiği parfümleri ile dünya çapında başarıya ulaştı.

dpa/BÖ,TY

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