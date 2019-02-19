Ünlü modacı Karl Lagerfeld hayatını kaybetti

Gıda ürünlerindeki E numaraları ne anlama geliyor?

E 202, E 218, E 406.. Gıdaların üzerindeki bu numaraların ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Endüstriyel gıdalarda kullanılan katkı maddelerinin kısaltmasını ifade eden bu numaraların bazıları hiç de masum değil.