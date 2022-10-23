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Rainer Schaller
Rainer SchallerFotoğraf: picture alliance / Rolf Vennenbernd/dpa
FelaketKosta Rika

Ünlü iş insanı Rainer Schaller'i taşıyan uçak düştü

13 dakika önce

Gold's Gym ve McFit fitness salonlarının sahibi Rainer Schaller'i taşıdığı bildirilen özel uçak Karayip Denizi'ne düştü. Arama çalışmalarında şu ana kadar iki ceset bulundu.

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Meksika'dan Kosta Rika'ya giden bir küçük uçak, Karayip Denizi'ne düştü. Uçakta, McFit ve Gold's Gym gibi uluslararası fitness salonu zincirlerinin sahibi olan Alman iş insanı Rainer Schaller'in de bulunduğu belirtiliyor.

Kosta Rikalı yetkililer, dokuz kişilik Piaggio P180 Avanti tipi uçakta beş Alman yolcu ve 66 yaşında bir İsviçreli pilot olduğunu açıkladı. Yetişkin Alman erkeklerden birinin 53, diğerinin 40 yaşında olduğu belirtildi. Yetkililer uçakta ayrıca 44 yaşında bir kadın ve iki çocuğun bulunduğunu ifade etti.

Bild gazetesinin haberine göre, kaybolan uçakta, Gold's Gym, McFIT ve John Reed gibi işletmeleri bünyesinde barındıran RSG Grubu'nun kurucusu, sahibi ve CEO'su olan Alman iş insanı Rainer Schaller de bulunuyor. Gazeteye konuşan bir şirket sözcüsü, uçakta 53 yaşındaki Schaller'in sevgilisi, çiftin iki çocuğu ve kimliği açıklanmayan bir kişinin daha olduğunu söyledi.

Associated Press haber ajansı da uçuş planındaki yolcu listesinde "Rainer Schaller" adının bulunduğunu bildirdi. Ancak Kosta Rika Dışişleri Bakanlığı uçaktaki yolcuların kimlikleri hakkında bilgi vermedi. Almanya Dışişleri Bakanlığı da olayla ilgili olarak Kosta Rikalı yetkililerle iritbat halinde olunduğunu açıklarken yolcuların kimlikleri hakkında bilgi vermedi.

İki ceset ve enkaz parçaları bulundu

Meksika'nın Chiapas eyaletinden kalkan uçak Cuma akşamı kayboldu. Uçağın Limon eyaletindeki kontrol kulesiyle irtibatının kesilmesinin ardından arama çalışmalarına başlandı.

Cumartesi sabah saatlerinde, uçağa ait enkaz parçaları tespit edildi. Kosta Rika Kamu Güvenliği Bakanlığı, akıntıyla sürüklendiği düşünülen bu parçaların Limon havalimanından yaklaşık 28 kilometre uzaklıkta bulunduğunu duyurdu.

Arama çalışmalarında şu ana kadar iki cesede ulaşıldı. Kosta Rika Kamu Güvenliği Bakanı Jorge Torres, bulunan cansız bedenlerin bir yetişkin ve bir çocuğa ait olduğunu açıkladı.

Uluslararası fitness salonu zincirlerine sahip RSG Grubu'nun 50'ye yakın ülkede bin civarında stüdyosu bulunuyor.

DW,AFP,AP/CÖ,BÖ

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