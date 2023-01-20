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CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal ÇeviközFotoğraf: Burhan Ozbilici/AP Photo/picture alliance
PolitikaTürkiye

Çeviköz: Ortak aday büyük olasılıkla Şubat'ta açıklanacak

Burcu Karakaş
1 saat önce

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, altılı masanın ortak adayını büyük olasılıkla Şubat ayında açıklayacağını söyledi.

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CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında yabancı basın kuruluşlarından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çeviköz, altılı masanın ortak cumhurbaşkanı adayının büyük ihtimalle Şubat ayında açıklanacağını söyledi. Seçim tarihi tartışmalarına ilişkin ise "Bir an önce seçim olsun istiyoruz çünkü insanlar değişim istiyor" yorumunu yapan Çeviköz, altılı masanın seçim sürecinde HDP ile istişare etmesine ilişkin yöneltilen bir soruya "HDP bir muhalefet partisi ve demokratikleşmeye inanıyor, önemli olan da bu. Kimse HDP'nin önemini tartışmıyor" yanıtını verdi.

Emekli diplomat Çeviköz, CHP iktidara geldiği takdirde nasıl bir dış politika izleyeceğine dair gelen sorulara ise "Hiçbir ülkeyi içişlerinde yaşananlar nedeniyle diğerlerinden ayıramayız. Öte yandan, insan hakları sadece partimiz değil, altılı masa için de çok önemli. Hiçbir ülkenin içişlerine karışmayacağız. Diplomatik ilişkilerimizin sürekliliğini sağlayacağız. Demokrasiyi önceleyeceğiz ve Avrupa Birliği üyelik sürecini yeniden başlatacağız" karşılığını verdi.

Suriyeli mülteciler: Zorla değil, gönüllü dönüş olacak

Çeviköz, Suriyeli mülteciler hakkında bir yol haritası hazırladıklarını ve bu yol haritasında "gönüllü geri dönüş"ün esas alındığını söyledi. Yabancı düşmanlığının Türkiye'de oldukça kritik bir mesele haline geldiğini belirterek “Bu durumdan yararlanmak isteyen marjinal siyasi partiler var. Bu yüzden bir yol haritamız var ve bu yol haritasında zorla geri gönderme olmayacak” dedi.

Bölgede siyasi istikrar ve barışı sağlamak adına Şam'la diyalog kurulması gerektiğinivurgulayan CHP Genel Başkan Başdanışmanı, "CHP son 10 yıldır Şam'la diyalog kurulması gerektiğinde ısrar ediyor. Hükümet niye 10 yılda bunu yapmadı da şimdi yapıyor? Sebebi, kamuoyunda Suriyeli mülteci meselesini çözeceklerine dair algı yaratmak" diye konuştu.

Türkei CHP Ünal Ceviköz und Canan Kaftancioglu
Fotoğraf: Burcu Karakas/DW

"İyimser tablo yok, gerçekçi tablo var"

Çeviköz'ün ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, söz aldı. Kaftancıoğlu, ortak aday tartışmalarına ilişkin 31 Mart yerel seçimlerinde yürütülen stratejiye işaret etti:

"Ekremİmamoğlu İstanbul için aday gösterildiğinde 'Nasıl kazanacak?' denmişti. 'Tanınırlığı yok ama karşıtlığı da yok' demiştik. Yüzde 16 olan tanınırlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile randevusundan sonra yüzde 83'e çıktı. O zaman cumhurbaşkanından randevu istediğimizde kıyamet kopmuştu."

Kaftancıoğlu, muhalefetin seçimi kazanacağına dair çizdiği iyimser tablonun dayanaklarına ilişkin sorulan soruya "İyimser tablo yok. Gerçekçi tablo yok. İyimser olmamızı sağlayacak kadar objektif deliller var" yanıtını verdi.

Millet İttifakı'nın seçimleri Türkiye'nin geleceğini kurtaracak vizyon ve anlayış üzerinden ele aldığını kaydeden Kaftancıoğlu, "Sadece 'Seçimleri kazanalım, gerisi tufan' diye baksaydık bu seçimi kazanmak çok çok daha kolaydı. Bugünden itibaren seçim tarihine kadar üzerimize düşeni eksiksiz yapmaz, 'İktidar hülyaları kuralım' dersek sadece biz değil, Türkiye kaybeder. Bu seçimleri demokrasiden yana olanlar kazanacak. Stratejisi bizde kalsın" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için "bütün siyasi partilerle görüşen tek lider" ifadesini kullanan Kaftancıoğlu, "Kılıçdaroğlu'nu sadece partinin genel başkanı olarak düşünmemek lazım. Kimi zaman taviz olarak görülen şeylerle kimi zaman yaptıklarıyla sadece seçimi kazanmak için değil, geleceği kurabilmek adına toplum önderi gibi davranıyor" sözlerini sarf etti.

"İstanbul'da 3 milyon 244 bin haneyi ziyaret ettik"

Kaftancıoğlu, seçim çalışmalarına ilişkin soruları da yanıtladı. CHP İstanbul teşkilatının "80 Günde Devr-i Alem" saha çalışması kapsamında 27 bin kişiyle hane ziyaretleri gerçekleştirdiğini söyleyerek "İstanbul'da 4 milyon 502 bin 560 bin hane var. Bizzat kapısına giderek, iktidarın unuttuğu vatandaşın kapısını çalarak gittiğimiz hane sayısı dün gece itibari ile 3 milyon 244 bin 614" bilgisini verdi.

Canan Kaftancıoğlu, 31 Mart seçimlerinde seçmen mobilizasyonu ve sandık güvenliği konusunda elde edilen deneyimlerin önümüzdeki seçim sürecinde de uygulanacağını söyledi. Saha çalışmalarından gözlemlerini paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı, "İktidarın gündemi ile vatandaşın gündemi arasında inanılmaz bir makas var. Toplum genelinde bugün ‘Benim dertlerimi artık mevcut iktidar çözemez' deniyor. 'Ölsem AKP'den başka partiye oy vermem' diyenlerin oranı yüzde 30'dan yüzde 18'lere düştü" diye konuştu.

Altılı masa hakkında yöneltilen sorulara "Görüş farklılıkları olabilir ama altılı masada kriz yok arkadaşlar. Bu kadar iddialı söylüyorum" cevabını verdi.

Hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilen İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak ise "Siyasi yasaklı hale getirmeye çalışıyorlar. Umarım yapmazlar ama bu akılsızlık bunu yapabilir. Genel başkanımız 'Görevden aldıkları anda cehennemin kapısını açarlar' dedi. Bunu hafife almayın. İmamoğlu'nu görevden almaları, kendi tabutlarına son çiviyi çakmalarıdır" dedi.

Burcu Karakaş, DW-Mitarbeiterin in Istanbul
Burcu Karakaş Çalışmaları insan hakları alanında yoğunlaşan İstanbul merkezli gazeteci.
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