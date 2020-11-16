Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti İstanbul milletvekili Ümit Özdağ, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında parti yönetimine ağır suçlamalarda bulunarak istifa ettiğini açıkladı.
İYİ Parti yönetimini "FETÖ'cü sızma"ya izin vermek ve "Atatürk çizgisindeki milliyetçilerin tasfiyesi" ile suçlayan İstanbul milletvekili Ümit Özdağ, kurucuları arasında bulunduğu partiden istifa ettiğini açıkladı.
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Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına yönelik yaptığı itiraz, Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edildi. Özdağ Kasım ayında İyi Parti Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edilmişti.