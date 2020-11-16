 Ümit Özdağ İYİ Parti′den istifa etti | TÜRKİYE | DW | 04.03.2021

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TÜRKİYE

Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti İstanbul milletvekili Ümit Özdağ, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında parti yönetimine ağır suçlamalarda bulunarak istifa ettiğini açıkladı.

Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa etti

Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti yönetimini "FETÖ'cü sızma"ya izin vermek ve "Atatürk çizgisindeki milliyetçilerin tasfiyesi" ile suçlayan İstanbul milletvekili Ümit Özdağ, kurucuları arasında bulunduğu partiden istifa ettiğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına yönelik yaptığı itiraz, Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edildi. Özdağ Kasım ayında İyi Parti Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edilmişti.  

Ümit Özdağ İyi Parti'den ihraç edildi

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ İyi Parti Disiplin Kurulu tarafından partiden oybirliğiyle ihraç edildi. Kurul Özdağ'ın eylemlerinin parti tüzüğüne aykırı olduğunu belirtti.  

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