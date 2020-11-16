Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti yönetimini "FETÖ'cü sızma"ya izin vermek ve "Atatürk çizgisindeki milliyetçilerin tasfiyesi" ile suçlayan İstanbul milletvekili Ümit Özdağ, kurucuları arasında bulunduğu partiden istifa ettiğini açıkladı.

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