Ümit Özdağ İyi Parti'den ihraç edildi

İyi Parti'den yapılan açıklamada İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın eylemlerinin Müşterek Disiplin Kurulu'nun bugünkü toplantısında gündeme alındığı bildirildi.

Açıklamada "İYİ Parti Tüzüğünün 76/D-a ve l maddeleri gereğince İYİ Parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına Müşterek Disiplin Kurulu tarafından oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

Özdağ'ın ihracını, İyi Parti Müşterek Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal yazılı açıklama yaparak duyurdu.

Disiplin Kurulunca, Özdağ'ın eylemlerinin, parti tüzüğünün 76/D maddesinde düzenlenen "İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde bulunmak" ve "Genel Başkan, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile İYİ Parti milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya görsel basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak" hükümleri kapsamında olduğu değerlendirildi.

Adana milletvekili Koncuk istifa etti

Öte yandan İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk da partiden istifa etti.

Koncuk, partiden istifa ettiğini açıklayarak, "Divan üyesi olarak görevlendirilen bazı kişilerin, Anayasa'nın ilk 3 maddesi, 'Türklük' tanımı, ana dilde eğitim konularındaki Türk milliyetçiliği ile taban tabana zıt görüşleri ile PKK, FETÖ konusundaki açıklamaları göz önüne alındığında partinin vitrine koyduğu bu tür kişilerle nereye savrulduğu meçhuldür" ifadelerini kullandı.

Koncuk, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "Bir yandan kürsüden kamuoyuna 'demokrasi' vurgusu yapılırken, diğer yandan bırakın demokrasiyi insanlıkla ve siyasi ahlakla ilgisi olmayan olayları yaşadık. Bu partiye emek vermiş dava arkadaşlarımız, milletvekillerimiz bizzat Genel Merkez talimatı ile birçok il başkanınca dağıtılan kara listelere alınarak açıkça aşağılanmış, tasfiye edilmeye çalışılmıştır" diye konuştu.

Öte yandan İsmail Koncuk'a destek olmak için basın açıklamasında yanında bulunan Ümit Özdağ ise İYİ Parti'den ihraç edildiği haberinin verilmesi üzerine gülümseyerek, "Çok şaşırdım. Şimdi bir cevap vermeyeceğim. Sayın vekilimize destek için geldim" değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olduğunu iddia etmişti. Kavuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Bu iddiaların ardından Kavuncu da Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Daha sonra parti teşkilatı, Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunu belirttikleri dilekçeleri Genel Merkez'e ileterek partiden ihracını istedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise teşkilattan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermişti.



ANKA, DHA / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe