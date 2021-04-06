 Ülkeler AstraZeneca aşısı için önlem alıyor | DÜNYA | DW | 09.04.2021

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DÜNYA

Ülkeler AstraZeneca aşısı için önlem alıyor

AstraZeneca aşısının vücutta kan pıhtılaşmasına yol açabildiğinin belirtilmesinin ardından Avustralya aşının 50 yaş altındaki kişiler için kullanılmayacağını açıkladı. Hong Kong ise aşıların sevkiyatını erteledi.

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Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) AstraZeneca aşısı ile kan pıhtılaşması arasında bağlantı olma ihtimalinin bulunmasına rağmen koronavirüs salgınına karşı aşının yararının risklerinden daha fazla olduğuna dikkat çekerek, aşının kullanılmaya devam edilmesi tavsiyesinde bulunmasına rağmen ülkeler önlem almaya başladı. Bazı ülkelerde aşının belirli yaşın altındaki kişiler için kullanımı askıya alındı.

Alternatif aşı arayışı

Aşı kampanyasını büyük ölçüde AstraZeneca aşısıyla yürütmeyi hedefleyen Avustralya'da hükümet 20 milyon doz BioNTech/Pfizer aşısı almak için düğmeye bastı.

AstraZeneca’nın 50 yaş altındaki kişiler için kullanılmayacağını açıklayan Avustralya, cuma günü Pfizer ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Daha önce Pfizer’dan 10 milyon doz aşı almak için anlaşma yapan Avustralya, yeni anlaşmaya göre yıl sonuna kadar şirketten 20 milyon doz aşı temin edecek.

Avrupa'da ise Almanya, Fransa, Hollanda ve İtalya AstraZeneca aşısının gençlerde kullanılmaması tavsiyesinde bulunurken, İngiltere 30 yaşın altındaki kişilerin alternatif bir aşı olması gerektiği yönünde tavsiye verdi. 

İkinci dozda farklı aşı önerisi

Hong Kong 7,5 milyon doz sipariş ettiği AstraZeneca aşılarının sevkiyatını bu yıl erteleme kararı verdi. Ülkede şu anda Çin’in Sinovac aşısı ile BioNTech/Pfizer aşısı kullanımda.

Filipinler ve Güney Kore de AstraZeneca’nın 60 yaşın altındaki kişilerde kullanımını askıya alırken devam aşı kampanyasını büyük ölçüde AstraZeneca ile yürüten Hindistan’da hükümet bünyesinde bir kurul kuruldu. Söz konusu kurulda uzmanlar kan pıhtılaşması ile aşı arasındaki bağlantıyı araştıracak.

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Halihazırda ilk dozu AstraZeneca ile yaptırmış kişiler ile ilgili de süreç belirsiz. Fransa’daki sağlık yetkilileri ilk dozu AstraZeneca ile yapılan 55 yaş altı kişilere, ikinci dozda Moderna ya da BioNTech/Pfizer aşısı yapılabileceğini belirtiyor.

Reuters, AFP / DBN, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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