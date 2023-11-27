Ülke genelindeki fırtınada 2 kişi öldü

AFAD, yurt genelinde etkili olan fırtına nedeniyle Sinop ve Konya’da 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü asker 10 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, dün yurt genelinde yaşanan olumsuz hava koşullarına bağlı olarak çok sayıda sel, su baskını ve çatı uçması ile yapısal çökme olaylarının meydana geldiği belirtti. Yağış uyarısı yapılan illerden şimdiye kadar bin 492 ihbar alındığı ve ekiplerin müdahale çalışmalarına aralıksız devam ettiği vurgulanan açıklamada, ihbarların 440'ının İzmir, 345'inin Antalya, 146'sının ise İstanbul'dan geldiği kaydedildi.

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AFAD açıklamasında, "Sinop, Erfelek'te bir yapıda fırtına nedeniyle yapısal çökme meydana gelmiş enkaz altında kalan 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Ankara, Şereflikoçhisar'daki askeri kışlada fırtınaya bağlı cam düşmesi sonucunda 4 askerimiz yaralanmıştır. Konya ilimizde aşırı yağıştan korunmak için bir ahıra giren 5 vatandaşımızın içeride olduğu sırada göçük meydana gelmiş, 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 4 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye sevk edilmiştir. Giresun ilimizde çatı uçması sonucunda 2 vatandaşımız yaralanmıştır" denildi.

Açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler ve yapılan değerlendirmeler sonucunda 47 ilde turuncu, 29 ilde ise sarı uyarı verildiği hatırlatılarak, valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlükleri ile vatandaşlara gerekli uyarı mesajlarının gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ilgili kurumlarla birlikte olaylara 918 personel ve 174 araç ile müdahale edildiği belirtilerek, "Yapılan çalışmalar sonucunda 16 ilde 198 vatandaşımız kurtarılmıştır" ifadesine yer verildi.

Fırtına nedeniyle Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde de gübre yüklü Kamboçya bandıralı bir geminin karaya oturduğu öğrenildi. Gemideki 2'si Türk 11 kişilik mürettebatın kurtarılması amacıyla AFAD, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Gemideki personelden biri halatla denize atlayıp karaya çıktı. Personel, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Diğer personel de gemiye yanaşan itfaiye aracından uzatılan merdivenle kurtarıldı.

DHA / HT,EC

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