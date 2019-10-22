 Ülgen: Türkiye′nin endişelerini gideren bir anlaşma | TÜRKİYE | DW | 23.10.2019

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TÜRKİYE

Ülgen: Türkiye'nin endişelerini gideren bir anlaşma

Soçi'de varılan anlaşmayı değerlendiren EDAM Başkanı Sinan Ülgen, mutabakatın birçok açıdan Türkiye'nin endişelerini gideren içerikte olduğunu söyledi. Ülgen, Almanya'nın pozisyon değişikliğine gittiğine de dikkat çekti.

Sinan Ülgen

Nevşin Mengü ile Bire Bir'e konuk olan EDAM Başkanı Sinan Ülgen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Soçi'de varılan güvenli bölge mutabakatının birçok açıdan Türkiye'nin endişelerini gideren bir anlaşma olduğunu söyledi.

Mutabakat çerçevesinde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik güvenlik arayışında, Rusya ile ortak hareket etmesi gerekeceğine dikkat çeken Ülgen, anlaşmada ikili mekanizma olduğunu belirtti. Ülgen, ilk aşamada YPG unsurlarının Rusya ve Suriye ordusu tarafından 30 kilometre öteye itileceğini söyledi. EDAM Başkanı, bir sonraki aşamada Türkiye ve Rusya'nın, bu alanın 10 kilometresini birlikte denetleyeceğine dikkat çekti.

"ABD-YPG ilişkisi eskisi gibi olmayacak"

Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la vardığı anlaşmayı da değerlendiren Ülgen, "Erdoğan bu hamlesi ile Türkiye ile YPG arasında bir tercihe zorladı. Trump, Türkiye lehine seçeneğini kullandı. ABD-YPG ilişkisi eskisi gibi olmayacak. ABD-YPG ilişkisinin askeri boyutu bitti. Hala siyaseten destek olmaya devam edebilir" dedi.

"Almanya'da pozisyon değişikliği var"

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Suriye'nin kuzeyinde "Türkiye ve Rusya'nın da dahil edildiği" uluslararası bir güvenli bölge oluşturulması yönündeki talebini de değerlendiren Ülgen, "Almanya'da bir pozisyon değişikliği var. Almanya da herhalde şunu anladı, bu konuda hiç politika geliştirmezse aslında kendi derdini de çözmüş olmuyor" dedi.

Özgür Suriye Ordusu ne olacak?

YPG'nin Suriye Ordusu'na entegre olabileceği öngörüsünde bulunan Ülgen, Özgür Suriye Ordusu'nun da Suriye Ordusu'na entegre edilmesi gerektiğini söyledi. Ülgen, Beşar Esad'ın bu duruma karşı çıkabileceğini de belirtti.

Türkiye Rusya ilişkilerini de değerlendiren Ülgen, "Türkiye'nin Rusya'ya yakınlaşmasının sınırları var" dedi. İki ülke arasında yaşanan uçak krizini hatırlatan Ülgen, Türkiye'nin her alanda Rusya ile bakış açısının örtüşmediğine dikkat çekti. Ülgen, "Eksikliklerimizle beraber biz demokratik toplumu yansıtıyoruz, Rusya'nın öyle bir iddiası yok" diye konuştu.

DW/ÖA,MY

© Deutsche Welle Türkçe

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