 Üçlü zirvede Sputnik V konuşuldu | DÜNYA | DW | 31.03.2021

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DÜNYA

Üçlü zirvede Sputnik V konuşuldu

Almanya, Fransa ve Rusya liderleri, koronavirüs aşısı alanında işbirliği imkanlarını değerlendirdikleri üçlü zirve gerçekleştirdi. Almanya AB düzleminde satın alma görüşmelerinin başlatılmasını istemişti.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in koronavirüs aşısı ve bölgesel konuları ele aldıkları bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, görüşmede koronavirüs aşıları alanında işbirliği imkanlarının ele alındığını belirterek Rus Sputnik V aşısının kullanımının Avrupa İlaç Dairesi'nde (EMA) yapılacak değerlendirmeler sonucu çıkacak onaya bağlı olduğunu kaydetti. EMA Mart ayı başında Sputnik V aşısının onay süreci için ön incelemeleri başlatmıştı.

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Alman Hükümeti, Avrupa Birliği Komisyonu’ndan Rus yapımı koronavirüs aşısı Sputnik V’in sipariş edilmesine dönük çalışmaları başlatmasını istedi.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu, koronavirüse karşı geliştirilen aşı Sputnik V'in İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya'da da üretimine başlanması için mutabakata varıldığını açıkladı.

Avrupa İlaç Ajansı Rusya'da geliştirilen Sputnik V aşısının onay sürecini başlattı. Rusya, onay çıkması durumunda Haziran'dan itibaren 50 milyon Avrupalının aşılanabileceğini bildirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Rus korona aşısı Sputnik V’nin Almanya’da kullanımına prensipte karşı olmadığını açıkladı. Öte yandan Merkel'in izlediği strateji muhalefet partilerince yoğun bir biçimde eleştiriliyor.

Koronavirüse karşı üretilen ve tescillenen ilk aşı olan Sputnik V, Faz 3 çalışmaları tamamlanmadan Rusya'da kullanıma sokulmuş, bu nedenle etkinlik ve güvenliği konusunda soru işaretleri oluşmuştu. Şubat ayında tıp dergisi Lancett'te yayımlanan araştırmada koronavirüse karşı etkinliğinin yüzde 91,6 olduğu teyit edilmişti.

Almanya AB düzleminde bastırıyor

Almanya Başbakanı Merkel Şubat ayı başında yaptığı açıklamada Rus aşısının kullanımına prensipte karşı olmadığını belirtmiş, geçen hafta da Almanya, AB Komisyonu’ndan, Rus aşısı Sputnik V’in satın alınmasına yönelik görüşmeleri başlatmasını istemişti.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da, aşı siparişlerinin AB üzerinden gerçekleşememesi halinde, aciliyet gerektirecek bir durum olduğu takdirde Almanya’nın aşı siparişi için tek başına hareket edebileceğini açıklamıştı.

Ukrayna, Libya ve Suriye de görüşüldü

Alman hükümet sözcüsü Seibert, Merkel-Macron-Putin görüşmesinde Ukrayna'nın doğusundaki durum ile Libya'da geçici birlik hükümetinin göreve başlamasıyla yaşanan siyasi ilerlemeler, Suriye'deki durum ve İran ile yapılan nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması konularının da ele alındığını bildirdi.

Seibert, Rusya'da tutuklu bulunan muhalif Aleksey Navalni'nin de görüşmede gündeme geldiğini ve Merkel ile Macron'un Rusya'yı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde insan hakları ve temel haklara riayet etmeye çağırdığını kaydetti.

AFP,DW/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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