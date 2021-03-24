Üçlü zirvede Sputnik V konuşuldu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in koronavirüs aşısı ve bölgesel konuları ele aldıkları bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, görüşmede koronavirüs aşıları alanında işbirliği imkanlarının ele alındığını belirterek Rus Sputnik V aşısının kullanımının Avrupa İlaç Dairesi'nde (EMA) yapılacak değerlendirmeler sonucu çıkacak onaya bağlı olduğunu kaydetti. EMA Mart ayı başında Sputnik V aşısının onay süreci için ön incelemeleri başlatmıştı.

Koronavirüse karşı üretilen ve tescillenen ilk aşı olan Sputnik V, Faz 3 çalışmaları tamamlanmadan Rusya'da kullanıma sokulmuş, bu nedenle etkinlik ve güvenliği konusunda soru işaretleri oluşmuştu. Şubat ayında tıp dergisi Lancett'te yayımlanan araştırmada koronavirüse karşı etkinliğinin yüzde 91,6 olduğu teyit edilmişti.

Almanya AB düzleminde bastırıyor

Almanya Başbakanı Merkel Şubat ayı başında yaptığı açıklamada Rus aşısının kullanımına prensipte karşı olmadığını belirtmiş, geçen hafta da Almanya, AB Komisyonu’ndan, Rus aşısı Sputnik V’in satın alınmasına yönelik görüşmeleri başlatmasını istemişti.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da, aşı siparişlerinin AB üzerinden gerçekleşememesi halinde, aciliyet gerektirecek bir durum olduğu takdirde Almanya’nın aşı siparişi için tek başına hareket edebileceğini açıklamıştı.

Ukrayna, Libya ve Suriye de görüşüldü

Alman hükümet sözcüsü Seibert, Merkel-Macron-Putin görüşmesinde Ukrayna'nın doğusundaki durum ile Libya'da geçici birlik hükümetinin göreve başlamasıyla yaşanan siyasi ilerlemeler, Suriye'deki durum ve İran ile yapılan nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması konularının da ele alındığını bildirdi.

Seibert, Rusya'da tutuklu bulunan muhalif Aleksey Navalni'nin de görüşmede gündeme geldiğini ve Merkel ile Macron'un Rusya'yı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde insan hakları ve temel haklara riayet etmeye çağırdığını kaydetti.

AFP,DW/BK,EC

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