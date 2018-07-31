Üçlü Suriye zirvesi için Eylül hazırlığı

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Moskova'daki basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumahurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında gerçekleştirilmesi planlanan üçlü zirvenin Eylül ayı başında yapılma ihtimali bulunduğunu duyurdu.

Suriye konusunu ele alan üç lider, daha önce Türkiye ve Rusya'da bir araya gelmişti. Zirvelerden sonuncusu geçen Nisan ayında Ankara'da, ilki ise Kasım 2017'de Soçi'de yapılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, üçüncü zirvenin Eylül'ün ilk haftasında İran'ın başkenti Tahran'da yapılmasının planlandığını belirtirken, "Tam tarihler kesinleştiği zaman onu da paylaşacağız" demişti. Sözcü Kalın, "Özellikle Suriye'deki savaşın diplomatik yollardan sona erdirilmesi için Astana sürecini önemsiyoruz. Oradaki üç garantör ülkeden birisi olarak da bu toplantıya katılacağız, Suriye'de, İdlib'de ve diğer bölgelerdeki gelişmeleri burada değerlendireceğiz" diye eklemişti.

Astana süreci

Türkiye, Rusya ve İran; Suriyeli rejim ve muhaliflerin temsilcilerinin bir araya geldiği Astana görüşmelerine görüşmelere garantörlük yapıyor. 2017 yılında Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladığı için Astana süreci olarak adlandırılan bu görüşmeler kapsamındaki toplantılar son olarak 30-31 Temmuz tarihlerinde Soçi'de yapılmıştı.

DW,rtr/CÖ,ÖA

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