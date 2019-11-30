Üç sendikadan ortak asgari ücret talebi

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş), 2020 yılı için geçerli olacak asgari ücret görüşmeleri sürerken ortak taleplerini 2 bin 578 lira olarak belirledi. Sendikalar mevcut asgari ücret olan net 2 bin 20 lira üzerine 558 lira zam talep ediyor.

Sendikalardan yapılan ortak açıklamada, "Asgari ücret, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir ücrettir. Bu yönüyle asgari ücret insanın yaşaması ve varlığını sürdürmesi için gerekli gelir kaynağıdır" denildi.

Türk-İş Genel Merkezinde düzenlenen değerlendirme toplantısına; Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün ve Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız katıldı. Toplantı sonrası Nazmi Irgat, üç sendika adına ortak basın açıklamasını okudu. Irgat, "2 bin 578 liranın altında olmamak koşuluyla, bunun üstünde bir rakamı değerlendirmeye alacağımızı, bunun altında bir rakamı değerlendirmeye almayacağımızı ifade ediyoruz. Onun altında bir karara katılmayacağımızı ortak olarak ifade ediyoruz. Şu ana kadar bize bir rakam teklif edilmedi" dedi.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat

İnsan onuruna yaraşır asgari ücret

Üç işçi konfederasyonunun açıklamasında "İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret" talebinde bulunulduğu belirtilerek, "Özellikle sendikasız işçilerin önemli bir bölümünün temel sorunu olan düşük asgari ücretin, belirlediğimiz ve savunduğumuz ilkeler doğrultusunda karara bağlanması büyük önem taşımaktadır. Asgari ücret konusuna önem verilmesinin nedeni, ücret hakkının, temel insan haklarının güvencesi altında bir 'sosyal hak' niteliğini taşıması, yalnızca sendikalı işçilerin değil ve fakat aynı zamanda, yaşamını aldığı ücretle sürdüren herkesin temsilcisi olmamızdandır" ifadelerine yer verildi.

Asgari ücretlere ilişkin uluslararası düzenlemelerde "Aşırı düşük ücretlere karşı koruma" amacının ön planda olduğu belirtilen açıklamada, Türkiye'de de asgari ücreti yasal yoldan belirlemenin temelinde bu amacın bulunduğuna işaret edildi.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Anayasası’nın girişinde, "işçinin ve ailesinin yalnızca geçimini temin eden ücret, insanca yaşamaya yeterli bir ücret değildir. Halbuki işçinin insanca yaşaması için yeterli ücrete sahip olması gerekir" görüşüne yer verildiği belirtilen açıklamada, devlete "çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alma" görevi verildiğine dikkat çekildi.

Asgari ücretin, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak, bilimsel, objektif yöntemler ve güvenilir verilerle tespit edilen taban ücreti olması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, "Asgari ücret bir pazarlık ücreti değildir" ifadesi yer aldı.

Sendikalardan 6 talep

Üç sendikadan yapılan ortak açıklamada şu altı talep dile getirildi:

-Ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran yüzde 10 olmalıdır.

-Asgari ücret, sanayi / tarım ve yaş, cinsiyet ayırımı yapılmadan yine ulusal düzeyde tek olarak ve yıllık belirlenmelidir.

-Asgari ücret, ekonomik ölçülerin ötesinde sosyal bir ücret olarak kabul edilmeli ve bu özelliği temel alınarak belirlenmelidir.

-İşçilerin arasında nitelik, kıdem, işin mahiyeti gibi ekonomik amaçlı değerlendirmelerin tümünden bağımsız olarak ele alınmalıdır.

-"Sosyal Devlet" ilkesi gereği "aile yardımı" çalışmayan eş için uygulamaya konulmalıdır.

Devlet çalışanlar arasında ayrım yapmamalı, kamuda geçerli en düşük aylık tutarını asgari ücret belirlenirken de dikkate almalıdır.

-Asgari ücret teşviki, sendikal örgütlenmenin olduğu işyerleri için uygulanmalıdır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4'üncü ve son toplantısını Aralık sonunda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak. Toplantıda asgari ücrete yapılacak zam oranı netleştirilecek.

DW,DHA / TY,ET

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