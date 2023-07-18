Üç ilde orman yangınları sürüyor

Çanakkale'de Pazar günü başlayan orman yangıyna mücade havadan ve karadan devam ederken, Tekirdağ ve Diyarbakır'da da başlayan orman yangınlarında da alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde, Pazar günü saat 16.30 sıralarında başlayan orman yangını devam ediyor. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda ekibin yanı sıra, çevrede oturan köylüler de kendi su tankerleriyle destek verdi. Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle yangın kontrol altına alınamadı. Pazartesi günü Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada tedbir amaçlı Kemel, Kayadere, Işıklar, Dörtyol, Kurşunlu ve Mareşal Fevzi Çakmak köylerinin tahliyesine karar verildiği duyuruldu.

Fotoğraf: DHA

Bugün ise günün ilk ışıklarıyla birlikte havdan etkin müdahale yeniden başladı. Alevlere, toplam 21 hava aracı, 60’ın üzerinde arazöz, 500'den fazla personel müdahale ediyor.

Tekirdağ'da başlayan orman yangınında da alevlere müdahale sürüyor. Malkara ilçesindeki yangının söndürülmesi için iş makineleri, itfaiye, arazöz, su tankeri ve helikopterlerle müdahalede bulunuluyor. Deveciköy- Kuştepe mevkisi arasındaki yangında alevlerin yerleşim yerlerine sıçtamaması için yoğun çaba gösteriliyor. Bölgeye yakın baraj ve nehirlerden su alan helikopterler, aralıksız olarak yangının etkisi altındaki yerlere su bırakıyor. İş makineleri ise alevlerin bulunduğu yerlere kum taşıyor.

Gece saatlerinde Tekirdağ'a giden AFAD Başkanı Yunus Sezer yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Sezer,"Yangın şu anda havanın da etkisiyle enerjisini kaybetmiş durumda. İnşallah yarın daha hızlı bir şekilde mesafe alınır diye düşünüyorum" diye konuştu.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde de Pazartesi başlayan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Diyarbakır ve Bingöl'den itfaiye ve jandarma ekipleri yangına müdahale ediyor. Tedbir amacıyla çevredeki bazı evlerin tahliye edildiği bildirildi.

DHA, DW / GY, EC