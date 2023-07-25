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Üç gazeteci gözaltına alındı

3 saat önce

İzmir ve Ankara'da düzenlenen baskınlarda Mezopotamya Ajansı muhabirleri Fırat Can Arslan, Delal Akyüz ve T24 editörü Sibel Yükler gözaltına alındı.

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Basın özgürlüğü ihlallerine karşı İstanbul'da düzenlenen bir gösteriden arşiv görüntüsü
Basın özgürlüğü ihlallerine karşı İstanbul'da düzenlenen bir gösteri (Arşiv)Fotoğraf: Getty Images/AFP/O. Kose

İzmir ve Ankara'da bu sabah saatlerinde düzenlenen baskınlarda gazeteciler Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Fırat Can Arslan, Delal Akyüz ve T24 editörü Sibel Yükler gözaltına alındı. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturma kapsamında MA muhabiri Delal Akyüz'ün İzmir'deki evine polislerce baskın düzenlendi. Gözaltına alınan Akyüz, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Akyüz'ün Diyarbakır'a götürülüp götürülmeyeceği hakkında ise bilgi alınamadı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre gazeteci Delal Akyüz'ün, Diyarbakır merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 16 Haziran 2022’de tutuklanan 18 gazetecinin iddianamesini hazırlayan savcı ile davaya bakan heyet üyesi eşinin görev yerlerinin değiştirilmesine dair haberi paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Galoş tartışması

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre Delal Akyüz'ün evindeki arama sırasında galoş giyilmesi zorunlu olmasına rağmen bazı polisler galoş giymedi. Yapılan itiraza da "galoş giymenin zorunlu olmadığını" öne süren bir polisin, "Ne olacak temizlersiniz" diyerek karşı çıktığı kaydediliyor. 

Gazeteci Arslan ve Yükler de gözaltına alındı

Diyarbakır'da başlatılan soruşturma kapsamında MA muhabiri Fırat Can Arslan da, Ankara'daki evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Arslan'ın gözaltı gerekçesi henüz bilinmiyor. Gazeteci, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Baskında Arslan'ın telefon ve bilgisayarına el konulduğu bildiriliyor.

T24 editörü Sibel Yükler de Ankara'daki evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Yükler'in Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. 

Gazetecilerin gözaltına alınmasına DİSK Basın-İş'ten tepki geldi. Türkiye Basın Yayın ve Matbaa Çalışanları Sendikası, Twitter üzerinden "Hakikat ile böyle mücadele edemezsiniz. Meslektaşlarımızı derhal serbest bırakın. #GazetecilikSuçDeğildir" diyerek gazetecilerin serbest bırakılmasını talep etti.

DW / AÜ,EC

 

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