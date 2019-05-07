 Öztrak’tan IMF ile gizli görüşme iddialarına yanıt | TÜRKİYE | DW | 23.09.2019

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TÜRKİYE

Öztrak’tan IMF ile gizli görüşme iddialarına yanıt

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İyi Parti’li Durmuş Yılmaz ile bir otelde gizlice IMF Yetkilileri ile görüştükleri iddialarına yanıt verdi.

Türkei Faik Öztrak, CHP (DHA)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak ile İyi Parti'li Durmuş Yılmaz'ın İstanbul'da Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileriyle gizlice görüştükleri iddialarına yalanlama geldi. Hükümete yakın medya kuruluşlarının gündeme taşıdığı haberlerde IMF yetkilileriyle, eski Merkez Bankası Başkanı, İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın da katılımıyla gizli bir görüşme yaptığı ileri sürülen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Gizli saklı bir görüşme yapmadık" dedi.

Öztrak Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında gizli görüşme iddialarına yönelik haberlere ilişkin soruya verdiği yanıtta, IMF heyeti ile görüşmeyi doğruladı ancak görüşmenin gizli olmadığını söyledi. "Gizli saklı bir görüşme yapmadık, Ankara'da bir otelde görüşme yaptık" diye konuşan Öztrak, IMF heyetinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın davetiyle Türkiye'de bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Yani bu görüşmenin gizli olduğu nereden çıkarılıyor? Şimdi bu söylenenlere baktığım zaman, olacak iş değil. Sanki Uluslararası Para Fonu'nu bu ülkeye biz davet etmişiz gibi konuşuyorlar. Uluslararası Para Fonu'nu dördüncü madde kapsamında inceleme yapmak üzere ülkeye davet eden Hazine ve Maliye Bakanlığı. Dördüncü Madde Konsültasyonlarının öncelikli muhatabı ekonomi yönetimi ve ekonomi bürokrasisidir. Bu dördüncü madde konsültasyonlarında aynı zamanda IMF yetkilileri bunların yanında iş dünyasıyla, akademisyenlerle, muhalefetle de görüşür. Dünyanın birçok ülkesinde bunu yapmıştır. Ekonomik gelişmeler hakkında akademi ve siyaset dünyasının fikirlerini almak isterler. Bizimle yapılan görüşme de bu kapsamdadır. Kimse bu görüşmenin altında buzağı aramasın. Öküzün altında buzağı aramasın."

Görüşmenin gizli gerçekleştirildiğine dair iddiaların hükümete yakın medya kuruluşları tarafından gündeme getirildiğini belirten Öztrak, "Hükümet ve yandaşları bu kapsamdaki bir görüşmenin üzerine mal bulmuş mağribi gibi atlamasın. Bizde gizli olan bir şey yok. Ancak karşı tarafta gizli gizli tank palet fabrikasını peşkeş yapmak var. Bizde McKenzie ile kapı arkasında görüşmek, onlarla kayyum görüşmeleri yapmak olmaz. CHP her zaman şeffaf olmuştur, gerekenleri açıklamıştır" ifadesini kullandı. 

"Raci beyin haberi yoksa onun kusuru"

IMF İcra Direktörü Raci Kaya da daha önce yaptığı yazılı açıklamada IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti yetkilileriyle yaptığı görüşmenin önceden planlanmadığını ileri sürmüş, IMF heyetinin CHP ve İyi Parti ile görüşme niyetinden dahi söz edilmediğini belirterek, "Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye’ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir" iddiasında bulunmuştu.

Kaya'nın açıklamasını değerlendiren Faruk Öztrak ise, "Raci beyin haberi yoksa onun sorunu" diye konuştu.

İktidarda ciddi bir endişe ve kaygı gördüğünü vurgulayan Öztrak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yok efendim gizli ajandaymış. Yok gayri kanuniymiş.  Bunlar nereden çıkıyor? Hele hele bunu IMF'ye icra direktörü olarak gönderdiğimiz birinin söylemesi garip. Demek ki IMF'nin kurallarını bilmiyor. Eğer bundan icra direktörünün haberi yoksa, Hazine'nin haberi yoksa o bizim meselemiz değil. Biz kimseden bir şey gizlemedik. Gittik konuştuk, geldik. Gelir iktidar yetkilileriyle görüşürler, bürokratlarla görüşürler, iktidardaki siyasilerle görüşür, ondan sonra iş alemiyle görüşür, akademisyenlerle görüşür, muhalefetle görüşürler. Ben Hazine Müsteşarı olduğum dönemde IMF heyetleri geldiğinde muhalefetle görüşürdü. Bu kapsamda daha iktidara gelmeden önce 2002 yılında defalarca AKP ile görüştüler. Yani orada bir komplo mu vardı?"

DW/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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