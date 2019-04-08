Öztrak: Sandıktan çıkınca milli irade, çıkmayınca şaibe

Türkiye'de 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'daki oylara ilişkin tartışmalarda gerilim devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un seçimde "organize işler" döndüğüne ve bazı bölgelerde tekrarlanabileceğine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.

Öztrak, "İktidar sözcüleri birtakım organize işlerden bahsetmek suretiyle YSK'yı, ilçe seçim kurullarını baskı altına almaya çalışmaktadır" şeklinde konuşurken, AKP'nin yaptığı itirazların somut delillere dayanmamasının hukuksuzluk yarattığına dikkat çekti.

Yeniden sayım ve hatta seçimlerin yenilenmesi gibi taleplerin YSK'nın önceden verdiği kararlarla uyuşmayan kararlar almasından kaynaklandığını belirten CHP Sözcüsü bunların "iktidarı şımarttığını, mızıkçılık, oyunbozanlık yapmasının önünü açtığını" savundu.

Öztrak, Ali İhsan Yavuz'un İstanbul'daki seçimle ilgili "bütün yolları kullanmaya devam edeceğiz" şeklindeki açıklamasını ve Gülen yapılanmasının sandık kurullarında olabileceği imasını "tehlikeli" sözüyle değerlendirdi.

Öztrak, "Siz sandık kurullarını yaparken, sizin yapmış olduğunuz düzenlemelerle yöresinde tanınan, bilinen kişiler arasından seçilecek denmiş. Şimdi bunlar arasında FETÖ'cü var mı sorusu son derece tehlikeli bir sorudur. Hepimizin aklına bu işin iktidarın bilgisi dâhilinde seçimi çalmanın maymuncuğu olarak oraya monte edildiği düşüncesini getirir" şeklinde konuştu ve ekledi: "Beyefendiler sandıktan çıkınca milli irade, çıkmayınca şaibe."

"Bir oy fazla alıyorsa kolunu kaldıracaksın"

CHP Sözcüsü partisinin ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın ortak adayı Ekrem İmamoğlu'nun önde götürdüğü yarışta yeniden sayım sürecinin sonlarına yaklaşırken korunan farka dikkat çekti.

İstanbul İl Seçim Kurulu'nun 1 Nisan tarihli birleştirme tutanağına atıfta bulunan Öztrak, "Sayın Ekrem İmamoğlu 1 Nisan'daki bu tutanağa göre İstanbul'un seçilmiş belediye başkanıdır" dedi ve sayılara ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Öztrak, İmamoğlu'nun 1 Nisan itibarıyla, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın 24 bin 57 oy farkıyla önde olduğuna ve maddi hatalar düzeltildikten sonra farkın 20 bin 388'e düştüğüne dikkat çekti.

Sözlerine devam eden CHP Genel Başkan Yardımcısı, son durum itibarıyla İmamoğlu'nun 15 bin cıvarı bir oyla önde olduğunu vurguladı ve "Diyelim ki 13 bin, 10 bin, 1. Ne demek 'Bu kadar oyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilemez?' ifadesini kullanarak "Demokrasi bu. 1 oy fazla alıyorsa kolunu kaldıracaksın" dedi.

Öztrak sözlerini "Artık milleti oyalamayı bırakın. Oy namustur, dokundurtmayız, kazandığımız seçimi kimseye çaldırtmayız" diyerek sonlandırdı.

DW/ÇÖ,BK

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