 Özoğuz: Türkiye ile koşulsuz iyileşme olamaz | ALMANYA | DW | 06.09.2018

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ALMANYA

Özoğuz: Türkiye ile koşulsuz iyileşme olamaz

Almanya'nın uyumdan sorumlu eski devlet bakanı Özoğuz DW'ye verdiği mülakatta Türkiye ile koşulsuz normalleşmenin olmayacağını belirtti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Almanya ziyaretinde ılımlı tavır sergileme çağrısı yaptı.

Aydan Özoğuz

Aydan Özoğuz

Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili ve eski Federal Göç, Mülteci ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, Almanya ile Türkiye arasında koşulsuz bir normalleşme sürecinin olamayacağını söyledi.

Özoğuz, DW'ye verdiği mülakatta, Türkiye'de tutuklu bulunan yedi Alman vatandaşına atıfta bulunarak Almanya'nın Türkiye'deki siyasi tutukluların bırakılması yönündeki taleplerini sürdürmesi gerektiğini kaydetti. Almanya-Türkiye ilişkilerinin ancak bu şekilde normalleşebileceğini söyleyen Özoğuz, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ilişkilerin koşulsuz normalleştirilmesi talebinin yerine getirilmesinin söz konusu olmadığını ifade etti.

Diğer yandan Özoğuz, Türkiye'ye iki günlük bir ziyaret gerçekleştiren Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın ziyareti sırasında tutukluların serbest bırakılacağı sözü almamasını başarısızlık olarak görmediğini belirtti. Özoğuz, "Her şeyi dışarıya yansıtmamak ve şu anda her şeyin apaçık gerçekleşmemesi muhtemelen iyiye işarettir. Böylece herkes biraz sakinleşir ve herkes biraz daha sakin bir kafayla konuşur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan (sol) ve Almanya Başbakanı Merkel 2014 senesinde Berlin'de ortak basın toplantısı yapmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan (sol) ve Almanya Başbakanı Merkel 2014 senesinde Berlin'de ortak basın toplantısı yapmıştı

"Erdoğan ılımlı bir tavır benimsemeli"

Özoğuz, Eylül ayı sonunda Almanya'ya bir devlet ziyareti gerçekleştirecek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da ılımlı bir tavır benimseme çağrısında bulundu. DW'ye verdiği mülakatta Özoğuz, Erdoğan'ın Almanya ziyareti sırasında Türklere hitap ettiği takdirde "kışkırtmada bulunmaması gerektiğini" söyledi.

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2014 yılında Almanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Erdoğan'ın o zaman iyi bir konuşma ve "düzgün siyaset yaptığını" ifade eden Özoğuz, "Umarım kendisi yeniden böyle bir tavır benimser" dedi. Bunun Erdoğan için "pek kolay olmayacağını çünkü bunun bir çeşit U dönüşü olduğunu" ifade eden Özoğuz, "Ancak onu bunu yapması ve buradaki insanları bu ülkeye karşı kışkırtmaması için zorlamak durumundayız" dedi. Özoğuz, aksi takdirde böyle bir şeye "hiçbir şekilde müsaade etmeyeceklerini" söyledi.

"Türkiye'nin durumu kötüleşiyor"

Özoğuz, "Şu anda içinde bulunduğu durum gittikçe kötüleşen bir Türkiye'ye tanıklık ediyoruz ve insanlar bunun farkında. Birçok insan şüpheyle yaklaşıyor. Türkiye'nin yardımımıza ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ve bunu her zaman hukuk devleti konularıyla ilintilendirmemiz gerektiği kanısındayım" dedi.

28-29 Eylül tarihlerinde Berlin'e bir devlet ziyaretinde bulunacak olan Erdoğan, ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel ile bir araya gelecek. Erdoğan'ın ziyaret için Almanya'da bulunduğu sürede Almanya'da yaşayan Türklere hitaben bir konuşma yapmak istediği belirtiliyor. Böyle bir etkinlik için yer arama çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, olası etkinliğin Berlin veya Köln'de düzenlenebileceğini belirtmişti.

DW/BÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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