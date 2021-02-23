Özlem Zengin'e sosyal medyada hakaret eden kişi tutuklandı

AKP Meclis Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'e ilişkin olarak sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşım yapan Mert Yaşar'ın çıkarıldığı mahkemede tutuklanmasına karar verildi.

Yaşar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında dün gece gözaltına alınmıştı. Yaşar'ın Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildiği ve ifadesinin alındığı bildirildi.

Mert Yaşar'ın daha sonra "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildiği ve çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmasına karar verildiği bildirildi.

Yaşar'ın paylaşımına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tepki göstermişti. Altun Twitter'da yaptığı paylaşımda "Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" demişti.

Zengin'in açıklamaları tepki almıştı

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, çıplak arama ve cezaevindeki anneler ile ilgili açıklamaları muhalefet partileri ve kadın hakları savunucuları gibi toplumun farklı kesimleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

AKP'li Zengin'in cezaevine giren annelere ilişkin olarak bir televizyon programında söylediği "Talimat, aynen öyle. Bu insanlar talimatla artık bebek sahibi oluyorlar, bebekli kadınlar cezaevinde var demek için" şeklindeki sözleri özellikle sosyal medyada tepki toplamıştı.

DHA,DW/SSB, BK

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