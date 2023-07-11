Geçen hafta sonunda hayatını kaybeden müzisyen, sinema ve dizi oyuncusu Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı. Özkan Uğur'un cenazesi sabah saatlerinde Karacaahmet Gasilhanesi'nden alınarak Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) götürüldü. Burada düzenlenen törene Uğur'un ailesi, dostları, spor, iş ve sanat dünyasından birçok isim ile siyasetçiler katıldı.

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türk müziğinin bir efsanesini sonsuz aleme bugün birlikte uğurluyoruz. Müziğinden ekranda ve sinema perdesinde bize hayran bırakan doğallığından, kişiliğinden, nereden başlarsak başlayalım sonu gelmez bir konuşmanın ana karakteriydi Özkan Uğur. Ama inanıyorum ki MFÖ hepimizin duygu dünyasında çok ayrı bir yer edindi. MFÖ sadece üç harften oluşan ama her duyguyu anlatmaya yeten koca bir alfabeydi bizim müziğimizde" dedi.

Özkan Uğur 8 Temmuz'da vefat etmişti Fotoğraf: DHA

MFÖ grubunun üyesi, sanatçı Fuat Güner ise konuşmasında, sanatçı Uğur’un ülke için büyük bir kayıp olduğunu söyledi. Güner, "Kimileri Özkan'ı MFÖ'nün Ö'sü, kimileri çok yetenekli sahne sanatçısı, kimileri çok başarılı müzisyen kimileri de neşeli, iyi kalpli, eğlenceli bir arkadaş, ağabey olarak görür. Bizim için, benim için Özkan tam 52 yıllık dostum, iş ortağım. Hiçbir söz, hatta hiçbir gözyaşı onun acısını içimizden attıramaz. Özkan'ım, yeniden buluşmak için hoşçakal" dedi.

Güner'in ardından sanatçı Mazhar Alanson da Özkan Uğur'un ölümünden büyük bir üzüntü duyduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Yetenekli olduğunu sen de için için biliyordun hissediyordun ama bu kadar sevildiğini herhalde sen de bilmiyordun. Meğer bütün Türkiye severmiş tanıyan, tanımayan herkes… Biz nasıl unutacağız, ne yapacağız. Çaresiziz. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Gitmeden önce Özkan'a bir şey söylemek istiyorum. Ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin Özkan'ım, böyle bırakılmaz ki. Gözyaşlarımızı bitti mi sandın? Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık. Deli diyorlar bize ah bu ayrılık, Özkan'ım."

Özkan Uğur, AKM'deki tören ve Taksim Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, sanatçı başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı. Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden Özkan Uğur, 1,5 aylık yoğun bakım sürecinin ardından 8 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

Özkan Uğur kimdir?

17 Ekim 1953'te dünya gelen Özkan Uğur, müzik hayatına 1970'te Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı. 1971'de Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu Kaygısızlar'da profesyonel bas gitaristliğe başladı.

Kaygısızların dağılmasının ardından Barış Manço'nun kurduğu Kurtalan Ekspres'in kadrosunda yer alan Özkan Uğur, 1974'te gruptan ayrıldı. Sonraki yıllarda Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in yanı sıra çeşitli sanatçılarla çalıştı. Özkan Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in 1984 yılında çıkardığı "Ele Güne Karşı Yapayalnız" albümü büyük başarı yakaladı ve MFÖ'nün geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. MFÖ, 1985'de "Diday Diday Day" ve 1988'de "Sufi" ile iki kez Türkiye'yi Eurovizyon şarkı yarışmasında temsil etti. MFÖ'de bas çalan Özkan Uğur, aynı zamanda grupta vokal yaptı, şarkıların bestelerinde yer aldı.

Bu sırada Ferhan Şensoy'un "Şahları da Vururlar" tiyatrosunda oynayarak sahneye ilk adımını atan Özkan Uğur çok sayıda film ve televizyon dizisinde de rol aldı. Şener Şen ile "Eşkıya", Cem Yılmaz ile "G.O.R.A", "A.R.O.G." ve "Yahşi Batı" gibi filmlerde oynayan Özkan Uğur'un rol aldığı diziler arasında "İkinci Bahar", "Cennet Mahallesi," "Galip Derviş" yer alıyor.

DHA, DW / HT,BÖ

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