Özkan Uğur hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müzisyen, sinema ve dizi oyuncusu Özkan Uğur'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur 69 yaşında yaşamını yitirdi. Uğur'un tedavisi bir süredir İstanbul'da bir hastanede, yoğun bakımda devam ediyordu. Özkan Uğur üç kez lenf kanserini yenmiş ancak hastalığı nüksetmişti.

Özkan Uğur kimdir?

17 Ekim 1953'te dünya gelen Özkan Uğur, müzik hayatına 1970'te Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı. 1971'de Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu Kaygısızlar'da profesyonel bas gitaristliğe başladı.

Kaygısızların dağılmasının ardından Barış Manço'nun kurduğu Kurtalan Ekspres'in kadrosunda yer alan Özkan Uğur, 1974'te gruptan ayrıldı. Sonraki yıllarda Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in yanı sıra çeşitli sanatçılarla çalıştı. Özkan Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in 1984 yılında çıkardığı "Ele Güne Karşı Yapayalnız" albümü büyük başarı yakaladı ve MFÖ'nün geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. MFÖ, 1985'de "Diday Diday Day" ve 1988'de "Sufi" ile iki kez Türkiye'yi Eurovizyon şarkı yarışmasında temsil etti. MFÖ'de bas çalan Özkan Uğur, aynı zamanda grupta vokal yaptı, şarkıların bestelerinde yer aldı.

Bu sırada Ferhan Şenson'un "Şahları da Vururlar" tiyatrosunda oynayarak sahneye ilk adımını atan Özkan Uğur çok sayıda film ve televizyon dizisinde de rol aldı. Şener Şen ile "Eşkıya" da, Cem Yılmaz ile "G.O.R.A", "A.R.O.G." ve "Yahşi Batı" gibi filmlerde oynayan Özkan Uğur'un oynadığı diziler arasında "İkinci Bahar", "Cennet Mahallesi," "Galip Derviş" yer alıyor.

Siyasilerden taziye mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Özkan Uğur'un ölümüyle ilgili başsağlığı mesajı paylaştı. Erdoğan paylaşımında "Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sanatçı Özkan Uğur’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi ve taziyelerini dile getirdi.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da, "Kıymetli sanatçımız Özkan Uğur'un vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Müzisyen ve oyuncu kimliğiyle bizlere unutulmaz eserler bırakan merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi, MFÖ grubundan arkadaşları Mazhar Alanson ile Fuat Güner olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Özkan Uğur'un hayatını kaybetmesi yakınlarını ve sevenlerini üzdü. Sosyal medyada çok sayıda müzisyen ve sanatçı üzüntülerini dile getiren paylaşımlar yaptı.

DW/JD, BÜ

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