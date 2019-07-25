Özil’e bıçaklı saldırı girişimi

İngiltere Premier League takımlarından Arsenal'de top koşturan ünlü futbol yıldızı Mesut Özil'e Londra’nın kuzeyinde bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre elinde bıçak bulunan iki otomobil gaspçısı Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac’ın bulunduğu araca motosikletle yaklaşmaya çalışıyor. Görüntülerde Özil otomobilin içindeyken Kolasinac’ın kasklı ve yüzleri kapalı saldırganların üzerine yürüyerek onları uzaklaştırdığı görülüyor. Olayın Perşembe akşamı Londra’nın kuzeyindeki Golders Green mahallesinde meydana geldiği belirtiliyor.

Arsenal kulübü sözcüsü her iki oyuncunun durumunun da iyi olduğunu açıkladı.

Londra Polisi de Golders Green'de motosikletli iki şüphelinin otomobili içinde bir kişiyi soyma girişiminde bulunduğunu doğruladı. Polisten yapılan açıklamada, "Sürücü, yolcuyla birlikte zarar görmeden kurtulmayı başarmış ve Golders Green'deki bir restorana girmiştir" denildi. Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve henüz gözaltına alınan kimsenin olmadığını belirtti.

Kolasinac ve Özil Londra sokaklarında gasp edilmeye çalışılan ilk futbolcular değil. 2016 yılında da West Ham United takımı eski oyuncusu Andy Carroll'a antrenmandan evine dönerken silah doğrultulmuştu.

AP, AFP / EC, HT

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