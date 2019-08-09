 Özil′e ölüm tehdidi davası | AVRUPA | DW | 04.02.2020

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AVRUPA

Özil'e ölüm tehdidi davası

Futbolcu Mesut Özil'e ölüm tehdidinde bulundukları gerekçesiyle iki sanığın yargılandığı davada Özil'in koruması ifade verdi. Özil'in koruması sanıkların, "Özil'i öldüreceğiz" dediğini aktardı.

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İngiltere Premier League takımlarından Arsenal'de oynayan futbolcu Mesut Özil'e "ölüm tehdidinde" bulundukları gerekçesiyle Londra'da iki kişinin yargılandığı davada Özil'in koruma görevlisi olan Kemal Sezer mahkemede ifade verdi.

Çevirmen eşliğinde ifade veren Sezer, Salaman Ekinci ve Ferhat Ercun adlı iki sanığı ilk kez 8 Haziran akşamüstü Özil'in evinin önünde gördüğünü ifade etti. Sezer, şüphelilerin kendisine "Beş dakika sonra geri geleceğiz ve eğer güvenlik buradan gitmezse seni ve Mesut Özil'i öldüreceğiz" dediğini aktardı. 

Sezer ifadesine şu sözlerle devam etti: "Onları kovalamaya başladık. Öfkelendik çünkü Mesut Özil, iki ila üç hafta önce saldırıya uğramıştı. Aynı şeyin gerçekleşmesinden korktuk."

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Mesut Özil'e saldırı girişimi

Savcı Sarah Gabay'in o sırada nasıl hissettiniz sorusuna Sezer, "Stresli. Mesut Özil Türk halkı tarafından seviliyor. Onu koruma sorumluluğu var üzerimizde" sözleriyle cevap verdi.

Türkiye kökenli Alman futbolcu Mesut Özil duruşmaya katılmadı. 27 yaşındaki sanıklar Ekinci ve Ercun ise tehditkar ve tacizkar bir davranış içerisinde oldukları yönündeki suçlamaları reddetti. Duruşmanın devam edeceği bildirildi.

Özil'e yönelik ölüm tehdidi, Arsenalli futbolcu ve takım arkadaşı Sead Kolasinac'a Londra'nın kuzeyinde bıçaklı saldırı girişiminde bulunulmasından iki hafta sonra gelmişti. Bir grup saldırgan, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Özil ve Kolasinac'ın 200 bin sterlin değerindeki saatleri gasp etmeye çalışmıştı.

rtr/ÖA,AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

 

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