"Özil olayı içi boş bir tartışma"

Almanya'da ünlü futbolcu Mesut Özil'in milli takımdan ayrılmasıyla başlayan ırkçılık tartışması devam ediyor.

Alman spor kulübü Bayern Münih'in yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge, ülkede giderek büyüyen tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rummenigge, Alman milli takımı oyuncusu Mesut Özil'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafla başlayan ve Özil'in ırkçılığa maruz kaldığını belirterek takımdan ayrılması ile sonuçlanan süreç sonrası tırmanan tartışmalara ilişkin "içi boş" ifadesini kullandı.

TZ gazetesine konuşan Rummenigge, Alman futbolunun Özil olayından değerler anlamında öğrenecek şeyleri olup olmadığına ilişkin soruya, "Bu olayı bir ahlaki çöküş olarak tanımlamıyorum. Mesut Özil üzerine yapılan tüm bu tartışmanın içi boş bir tartışma olduğunu düşünüyorum" diye yanıt verdi. Rummenigge sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tartışmanın ırkçılıkla hiçbir alakası yok. Benim gözümde futboldan daha büyük bir uyum aracı yok. Ancak Özil olayında Almanya Futbol Federasyonu'nun (DFB) ortak bir tutum sergileyememesi ve sonrasında da etkili bir kriz yönetiminin olmaması dikkat çekici."

Bayern Münih yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge

Olimpiyat Spor Birliği Başkanı: Tartışmaları değerli buluyorum

Öte yandan Alman Olimpiyat Spor Birliği (DOSB) Başkanı Alfons Hörmann, Özil'in takımdan ayrılmasıyla başlayan uyum ve ırkçılığa ilişkin tartışmaları "değerli" bulduğunu ifade etti. Sky Sport News'e konuşan Hörmann, "Kulağa oldukça paradoksal gelse de bu tartışmanın artık değerli bile sayılabileceğini düşünüyorum. Çünkü hepimize hayatın hemen her alanında olduğu gibi bu tür bir konuda da şans ve riskin ne kadar birbirine yakın olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

Hörmann, "Şimdi artık ileriye bakma ve tüm bunlardan ders çıkarma zamanı. Bu DFB için olduğu kadar hepimiz için geçerli" diye konuştu.

dpa/SÖ,ÖA

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