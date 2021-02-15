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Özgür Gündem, Türkiye genelinde günlük olarak yayınlanan gazete. Türkçe ve Kürtçe yayın yapmaktadır. İlk baskısı 30 Mayıs 1992 tarihinde yapıldı. Merkez ofisi İstanbul'da bulunmaktadır.
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Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü Türkiye’deki basın özgürlüğünün durumunu sayılarla anlatan bir açıklama yayınladı. Örgüt, Türkiye'de medyanın yüzde 90'ının hükümete yakın iş insanlarının kontrolünde olduğunu belirtti.