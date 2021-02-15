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Özgür Gündem

Özgür Gündem, Türkiye genelinde günlük olarak yayınlanan gazete. Türkçe ve Kürtçe yayın yapmaktadır. İlk baskısı 30 Mayıs 1992 tarihinde yapıldı. Merkez ofisi İstanbul'da bulunmaktadır.

DW Türkçe'nin Özgür Gündem ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

17.08.2016 *** epa05492965 Protestors shout slogans as they hold the copy of Ozgur Gundem Newspaper front page (on front page write: We will not bow) at headquarters of the Ozgur Gundem Newspaper in Istanbul, Turkey, 17 August 2016. Ozgur Gundem Newspaper is to be closed temporarily by a Turkish court being accused of regularly making PKK organization propaganda and 30 employees were detained on 16 August 2016. EPA/SEDAT SUNA |

Özgür Gündem davasında karar 15.02.2021

KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile ilgili davada, aralarında Eren Keskin’in de bulunduğu dört sanık mahkeme tarafından hapis cezasına çarptırıldı.
24.06.2016 epa05381040 Protestors shout slogans as they hold the picture of three arrested academics and journalists in front of the Ozgur Gundem Newspaper headquarter in Istanbul, Turkey, 21 June 2016. Erol Onderoglu, Ahmet Nesin and Sebnem Korur Fincanci were arrested and charged with promoting terrorism after being editor in cheif of Ozgur Gundem Newspaper for one day to support the newspaper. According to media reports on 21 June 2016, Erol Onderoglu, along with journalist Ahmet Nesin and academic Sebnem Korur Fincanci, was placed under pretrial arrest by a Turkish court over charges of spreading 'terrorist propaganda.' The RSF commented on the arrest as 'an unbelievable low' for press freedom in Turkey, media quoted as saying. EPA/SEDAT SUNA | Copyright: picture-alliance/dpa

Özgür Gündem davası yeniden başladı 03.02.2021

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin nöbetçi genel yayın yönetmenliğini üstlenen Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin'in yargılanmalarına yeniden başlandı.

04.03.2016 *** FILE - epa05194723 Supporters of Fethullah Gulen Movement protest outside of Zaman newspaper as Turkish Police try to get inside for taking over the control, in Istanbul, Turkey 04 March 2016. EPA/SEDAT SUNA (zu dpa-Themenpaket «Tag der Pressefreiheit» vom 01.05.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/S. Suna

RSF: Türkiye'de basının yüzde 90'ı hükümete yakın çevrelerin kontrolünde 29.01.2021

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü Türkiye’deki basın özgürlüğünün durumunu sayılarla anlatan bir açıklama yayınladı. Örgüt, Türkiye'de medyanın yüzde 90'ının hükümete yakın iş insanlarının kontrolünde olduğunu belirtti.
Baerbel Kofler, Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung Berlin, 25.02.2016. Berlin Deutschland PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xMichaelxGottschalkx Baerbel Kofler Human rights ombudsman the Federal government Berlin 25 02 2016 Berlin Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright xMichaelxGottschalkx

Alman hükümetinden Eren Keskin için adil yargılama çağrısı 04.09.2020

Alman hükümetinin İnsan Hakları ve İnsani Yardım Sorumlusu Bärbel Kofler, 9 Eylül’deki dava öncesinde Eren Kesin için yeniden adil yargı çağrısı yaptı.
ARCHIV - 06.10.2017, Leipzig: Die türkische Autorin Asli Erdogan während einer Pressekonferenz. Vor zweieinhalb Jahren wurde auf der Frankfurter Buchmesse ihr erschütternder Brief aus dem türkischen Gefängnis verlesen. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Aslı Erdoğan Türkiye'ye dönmeyeceğini söyledi 17.02.2020

Kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasında beraat eden yazar Aslı Erdoğan, iki yıldır yaşadığı Almanya'dan Türkiye’ye dönmeyeceğini söyledi. Erdoğan "Bir kez daha tutuklanmam benim için ölüm anlamına gelir" dedi.
21.06.2016+++++++ Journalist at Ozgur Gundem newspaper prepare an edition for 22 June in Istanbul, Turkey, 21 June 2016. Erol Onderoglu, Three academics and journalists Ahmet Nesin and Sebnem Korur Fincanci were arrested and charged with promoting terrorism after being editor in cheif of Ozgur Gundem Newspaper for one day to support the newspaper. According to media reports on 21 June 2016, Erol Onderoglu, along with journalist Ahmet Nesin and academic Sebnem Korur Fincanci, was placed under pretrial arrest by a Turkish court over charges of spreading 'terrorist propaganda.' The RSF commented on the arrest as 'an unbelievable low' for press freedom in Turkey, media quoted as saying. (c) picture-alliance/dpa/S. Suna

Özgür Gündem davasında üç beraat 14.02.2020

Kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasında Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve Bilge Aykut için beraat kararı çıktı. Erdoğan, DW'ye "Mutlu muyum? Bilmiyorum açıkçası. 3,5 yılım gitti" dedi.
22.09.2017+++ Die türkische Schriftstellerin und Journalistin Asli Erdogan hört am 22.09.2017 in Osnabrück (Niedersachsen) während der Verleihung des Erich-Maria-Remarque-Friedenspreises einem Redner zu. Sie bekommt im historischen Rathaus von Osnabrück den mit 25 000 Euro dotierten Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis verliehen. Erdo_an wurde nach dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei im August 2016 verhaftet, jedoch kam sie nach einigen Monaten wieder frei. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa | Verwendung weltweit

Yazar Aslı Erdoğan için hapis talebi 13.01.2020

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Aralarında yazar Aslı Erdoğan'ın da bulunduğu sanıklar hakkında 15 yıla varan hapis cezaları talep edildi.
Turkey representative for international rights group Reporters Without Borders (RSF) Erol Onderoglu speaks during a press conference on February 27, 2019 to condemn attacks on civil society groups in Turkey after philanthropist Osman Kavala indictment. - A Turkish prosecutor the day before sought life in prison for 16 suspects including Kavala, charged with attempting to overthrow the government. Kavala, who has been held in custody for more than a year without being formally charged, is accused of backing 2013 anti-government protests in Istanbul and the failed 2016 coup. (Photo by OZAN KOSE / AFP) (Photo credit should read OZAN KOSE/AFP/Getty Images)

Özgür Gündem davasında üç beraat 17.07.2019

Özgür Gündem gazetesinin genel yayın yönetmenliğini sembolik olarak üstlendikleri için yargılanan Erol Önderoğlu, Şebnem Korur Fincancı ve Ahmet Nesin beraat etti.

04.03.2016 *** FILE - epa05194723 Supporters of Fethullah Gulen Movement protest outside of Zaman newspaper as Turkish Police try to get inside for taking over the control, in Istanbul, Turkey 04 March 2016. EPA/SEDAT SUNA (zu dpa-Themenpaket «Tag der Pressefreiheit» vom 01.05.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/S. Suna

Gazeteci Hüseyin Aykol tutuklandı 11.07.2019

Özgür Gündem gazetesinin eş genel yayın yönetmenliğini yaptığı gerekçesiyle 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Hüseyin Aykol tutuklandı.

Director of Turkish newspaper Ozgur Gundem, Eren Keskin (C), speaks to the press as Kurdish women hold pictures of jailed journalists in Istanbul on September 10, 2012, during the start of the trial of 44 journalists with suspected links to rebels from the Kurdistan Workers' Party (PKK), in the latest of a series of legal operations against the Kurdish militants. Some 44 suspects, 36 of them arrested pending trial, are currently facing charges in the 800-page indictment that was unanimously accepted by the court in May 2012. The suspects are charged with leading a terrorist organization, being a member of a terrorist organization, and being a member of the press committee of a terrorist organization. AFP PHOTO / BULENT KILIC (Photo credit should read BULENT KILIC/AFP/GettyImages)

Özgür Gündem davasında hapis cezası 21.05.2019

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin eş yayın yönetmenleri, sorumlu yazı işleri müdürü ve yazarlarının yargılandığı davada örgüt propagandası suçlamasıyla yedi kişiye hapis cezası verildi.
22.09.2017+++ Die türkische Schriftstellerin und Journalistin Asli Erdogan hört am 22.09.2017 in Osnabrück (Niedersachsen) während der Verleihung des Erich-Maria-Remarque-Friedenspreises einem Redner zu. Sie bekommt im historischen Rathaus von Osnabrück den mit 25 000 Euro dotierten Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis verliehen. Erdo_an wurde nach dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei im August 2016 verhaftet, jedoch kam sie nach einigen Monaten wieder frei. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa | Verwendung weltweit

Aslı Erdoğan: Türkiye'ye geri dönme umudum giderek azalıyor 24.04.2019

Özgür Gündem davası nedeniyle dört ay tutuklu kalan yazar Aslı Erdoğan, DW’ye verdiği röportajda işkencenin insanlara etkisi, yurt dışındaki hayatı ve Türkiye’deki durum hakkında konuştu.

Aslı Erdoğan: Belki de artık faşizm kelimesini kullanmanın zamanı geldi

Aslı Erdoğan: Belki de artık faşizm kelimesini kullanmanın zamanı geldi 27.03.2019

Yazar Aslı Erdoğan, Türkiye’deki tutuklamalara atıfla, "belki de artık faşizm kelimesini kullanmanın zamanı gelmiştir" diye konuştu.
17.08.2016 *** epa05492965 Protestors shout slogans as they hold the copy of Ozgur Gundem Newspaper front page (on front page write: We will not bow) at headquarters of the Ozgur Gundem Newspaper in Istanbul, Turkey, 17 August 2016. Ozgur Gundem Newspaper is to be closed temporarily by a Turkish court being accused of regularly making PKK organization propaganda and 30 employees were detained on 16 August 2016. EPA/SEDAT SUNA |

AİHM Özgür Gündem davasında Türkiye'yi suçlu buldu 12.03.2019

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile ilgili davada Türkiye'ye para cezası verdi. Mahkeme, gazeteye karşı soruşturmaların "sistematik bir şekilde" başlatıldığına hükmetti.
24.06.2016 epa05381040 Protestors shout slogans as they hold the picture of three arrested academics and journalists in front of the Ozgur Gundem Newspaper headquarter in Istanbul, Turkey, 21 June 2016. Erol Onderoglu, Ahmet Nesin and Sebnem Korur Fincanci were arrested and charged with promoting terrorism after being editor in cheif of Ozgur Gundem Newspaper for one day to support the newspaper. According to media reports on 21 June 2016, Erol Onderoglu, along with journalist Ahmet Nesin and academic Sebnem Korur Fincanci, was placed under pretrial arrest by a Turkish court over charges of spreading 'terrorist propaganda.' The RSF commented on the arrest as 'an unbelievable low' for press freedom in Turkey, media quoted as saying. EPA/SEDAT SUNA | Copyright: picture-alliance/dpa

Özgür Gündem davasında üç sanığa hapis talebi 27.02.2019

Özgür Gündem gazetesinin nöbetçi genel yayın yönetmenliğini üstlenen isimlere yönelik davada Prof. Fincancı, Ahmet Nesin ve Erol Önderoğlu için 7,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

21.06.2016 *** Protesters demonstrate against the jailing of two journalists and an academic, outside the offices of Ozgur Gundem, a pro-Kurdish publication, in Istanbul, Tuesday, June 21, 2016. Reporters Without Borders' local representative Erol Onderoglu, along with journalist Ahmet Nesin and academic Sebnem Korur Fincanci, who had participated in a solidarity campaign in support of the paper, already subject to multiple investigations and lawsuits, were placed in pretrial arrest by a Turkish court Monday over charges of disseminating terrorist propaganda. (AP Photo/Lefteris Pitarakis) |

Özgürlükçü Demokrasi gazetesine baskın 28.03.2018

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yerine açılan Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin İstanbul'daki ofisi dün gece polis tarafından basıldı, dokuz çalışanı gözaltına alındı.
21.06.2016+++++++ Journalist at Ozgur Gundem newspaper prepare an edition for 22 June in Istanbul, Turkey, 21 June 2016. Erol Onderoglu, Three academics and journalists Ahmet Nesin and Sebnem Korur Fincanci were arrested and charged with promoting terrorism after being editor in cheif of Ozgur Gundem Newspaper for one day to support the newspaper. According to media reports on 21 June 2016, Erol Onderoglu, along with journalist Ahmet Nesin and academic Sebnem Korur Fincanci, was placed under pretrial arrest by a Turkish court over charges of spreading 'terrorist propaganda.' The RSF commented on the arrest as 'an unbelievable low' for press freedom in Turkey, media quoted as saying. (c) picture-alliance/dpa/S. Suna

Özgür Gündem davasında iki tahliye 31.10.2017

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi yönetici ve yazarları hakkındaki davanın 5'inci duruşmasında 441 gündür tutuklu olan Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya ve İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı tahliye edildi.

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