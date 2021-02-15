Aslı Erdoğan Türkiye'ye dönmeyeceğini söyledi

Kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasında beraat eden yazar Aslı Erdoğan, iki yıldır yaşadığı Almanya'dan Türkiye’ye dönmeyeceğini söyledi. Erdoğan "Bir kez daha tutuklanmam benim için ölüm anlamına gelir" dedi.