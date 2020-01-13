 Özgür Gündem davasında üç beraat | TÜRKİYE | DW | 14.02.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Özgür Gündem davasında üç beraat

Kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasında Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve Bilge Aykut için beraat kararı çıktı. Erdoğan, DW'ye "Mutlu muyum? Bilmiyorum açıkçası. 3,5 yılım gitti" dedi.

default

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazarları ve yayın danışma kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu dokuz kişinin yargılandığı davanın İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 16'ncı duruşmasında ara karar açıklandı.

Mahkeme, Bilge Aykut ve Necmiye Alpay'ın beraatine ve Aslı Erdoğan'ın "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" ve "örgüt üyeliği" suçlarından beraatine hükmetti. Aslı Erdoğan'a yönelik "örgüt propagandası" suçlaması ise zamanaşımına uğrayarak düştü.

Erdoğan: Mahkemeyi vicdana sahip çıkmaya çağırdım

Kararın açıklanması sonrasında DW Türkçe'ye konuşan yazar Aslı Erdoğan, "Karardan elbette memnun oldum. Ama mutlu muyum? Bilmiyorum açıkçası. 3,5 yılım gitti. Tabii daha uzayabilirdi ama çok tuhaf bir duygu. Şaşırdım ve sevindim. Bir yanıyla da canım çok acıyor" dedi.

Aslı Erdoğan, "Size savunmamın son cümlelerini aktarayım. Benim sivillerin öldürülmesi gerektiğini kabul etmemi istediler. Hatta sivillerin öldürülmesinin meşrulaştırılması aslında çok daha ağır bir suçtur. Edebiyat da, hukuk da aynı yere, evrensel vicdana seslenir. Ve ben mahkeme heyetini bu vicdana sahip çıkmaya çağırdım" diye konuştu.

"Uluslararası Af Örgütü’nün, Birleşmiş Milletler’in raporu var sivillerin öldürüldüğüne dair, onlara niye ceza davası açmıyorsunuz?" sorusunu yönelten Erdoğan, "Ben bir cümle içinde, 'sivillerin öldürüldüğü günler' demişim. 'Hayır, öldürülmüyor kardeşim' diye rapor açıklayın. Anlaşılır gibi değil. Bir de ölmüş insanların, sivil olup olmadıklarını tartışmak, bir hukukçuya yakışmaz. Bu insanlar yargılanmamış, hüküm giymemiş. Nasıl bir hukuk anlayışıdır bu? Devletin öldürdüğü herkes suçludur demek. Ben böyle şeye 90’lı yılların davalarında bile tanık olmadım" değerlendirmesinde bulundu.

Video izle 03:15

Aslı Erdoğan: Cezaevini yazmak kendime de edebiyata da borcum

Haklarında yakalama kararı bulunan ve henüz savunmaları alınamayan Ragıp Zarakolu ve Filiz Koçali'nin dosyalarının ayrılmasına karar verildi.

Özgür Gündem ana davasında Filiz Koçali, Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay, Ragıp Zarakolu, Zana Kayan, İnan Kızılkaya, Eren Keskin, Kemal Sancılı ve Bilge Aykut, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak", "suç işleme amacıyla örgüt kurmak" ve "örgüt propagandası" iddialarıyla yargılanıyordu.

DHA/BK,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Yazar Aslı Erdoğan için hapis talebi

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Aralarında yazar Aslı Erdoğan'ın da bulunduğu sanıklar hakkında 15 yıla varan hapis cezaları talep edildi. (13.01.2020)  

Yargı paketinin yumuşak karnı: Düşünce ve ifade özgürlüğü

Meclis gündemindeki yargı reform paketi en çok düşünce özgürlüğü alanında açılım sağlamadığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Hukukçulara göre cezaevlerindeki gazeteci ve siyasetçiler için yargı reform paketi umut taşımıyor. (02.10.2019)  

Özgür Gündem davasında üç beraat

Özgür Gündem gazetesinin genel yayın yönetmenliğini sembolik olarak üstlendikleri için yargılanan Erol Önderoğlu, Şebnem Korur Fincancı ve Ahmet Nesin beraat etti. (17.07.2019)  

Aslı Erdoğan: Parlattıkları bir aynayı kendi yüzlerine tuttular

Söylemediği cümleler nedeniyle hakkında bir linç kampanyası başlatılan yazar Aslı Erdoğan DW Türkçe’ye konuştu. İki yıldır Almanya’da yaşayan Erdoğan, durumun topluma "güzel bir ayna" tuttuğunu söyledi. (13.11.2019)  

Benzer içerik

Deutschland Verleihung des Erich-Maria-Remarque-Friedenspreises 2017

Yazar Aslı Erdoğan için hapis talebi 13.01.2020

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Aralarında yazar Aslı Erdoğan'ın da bulunduğu sanıklar hakkında 15 yıla varan hapis cezaları talep edildi.

Erol Onderoglu bei Pressekonferenz

Özgür Gündem davasında üç beraat 17.07.2019

Özgür Gündem gazetesinin genel yayın yönetmenliğini sembolik olarak üstlendikleri için yargılanan Erol Önderoğlu, Şebnem Korur Fincancı ve Ahmet Nesin beraat etti.

Osnabrück, Türkische Schriftstellerin Aslı Erdogan erhält Erich-Maria-Remarque-Friedenpreis

Aslı Erdoğan: Belki de artık faşizm kelimesini kullanmanın zamanı geldi 27.03.2019

Yazar Aslı Erdoğan, Türkiye’deki tutuklamalara atıfla, "belki de artık faşizm kelimesini kullanmanın zamanı gelmiştir" diye konuştu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Erdoğan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini Gülen yapılanmasının siyasi ayağı olarak suçlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası açıyor.  

FOTO-GALERİ

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

19 Ocak 2007’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti. Fotoğraflarla 13 yıllık davanın kronolojisi..  