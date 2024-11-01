Özel'in "seyyar giyotin" dediği Akın Gürlek kimdir?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla tutuklanmasının ardından dün yaptığı açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i eleştirdi.

Gürlek için "seyyar giyotin" diyen CHP lideri Özel, "Sayın Erdoğan'ın talimatıyla gelip bu operasyonu yürüten Akın Gürlek, Zekeriye Öz'ü hatırlıyor musun? Ona da talimatı FETÖ veriyordu. Günü gelince sıçan gibi kaçtı. Sen Erdoğan'ın Zekeriya Öz'üsün Akın Gürlek. Akın Gürlek, savcı veya hukukçu değildir. Vicdanı, aklı olmayan mahkumları bile cezaya boğan ama adliye adliye adalet katledilsin diye gezdirilen bir cellattır. Bu millete hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Fotoğraf: ANKA

Özel'in açıklamalarının ardından gözler Başsavcı Akın Gürlek'e çevrildi.

Peki Akın Gürlek kimdir, bugüne kadar hangi dava ve soruşturmalarla adı gündeme geldi?

Nevşehir'de 1982 yılında doğan Akın Gürlek, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan bir hukukçu. Hâkim olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığı görevini yürütürken 1 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı. Gürlek, 2 Ekim 2024 tarihinde ise Şaban Yılmaz'ın Yargıtay üyeliğine atanmasının ardından Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından İstanbul Başsavcılığına getirildi.

Akın Gürlek, İstanbul'da mahkemede başkanı olarak görev yaptığı dönemde birçok tartışmalı karara imza attı.Gürlek'in başkanlığını yaptığı mahkemelerin verdiği hapis cezaları ile Canan Kaftancıoğlu ile Selahattin Demirtaş siyasi yasaklı hale geldi.

Selahattin Demirtaş'a siyasi yasak getirilmesi

Akın Gürlek'in başkanı olduğu İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, o dönem Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'i "terör örgütü propagandası yapmak” suçundan yargılamasını yaptı. 2013'te İstanbul Zeytinburnu'nda yapılan Nevruz kutlamasında konuşan Demirtaş, Öcalan'ı övmekle suçlanıyordu.

7 Eylül 2018'te biten yargılamada Demirtaş 4 yıl 8 ay, Önder ise 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza nedeniyle Selahettin Demirtaş, Ankara'daki davada hakkında tahliye verilmesine rağmen dışarı çıkamamış ve bu cezanın infazına geçilmişti. Demirtaş, kısa süre sonra Kobani soruşturmasında yeniden tutuklanmıştı. Yine bu karar, Demirtaş'a siyaset yasağı getirilmesine de neden oldu.

Canan Kaftancıoğlu ve Şebnem Korur Fincancı davaları

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Eylül 2019'da dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu sosyal medya paylaşımları nedeniyle toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Bu mahkemenin başkanlığını da o dönem Akın Gürlek yapıyordu. Yargıtay'ın da onadığı karar sonrası, Kaftancıoğlu siyasi yasaklı hale geldi.

CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Fotoğraf: Uncredited/AP/picture alliance

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Barış İçin Akademisyenlerin "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzaladıkları için "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerden Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya 2018 yılında 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Gürlek'in başkanlığındaki mahkeme, cezada herhangi bir indirime gitmedi.

Selçuk Kozağaçlı ve Sözcü Gazetesi davaları

Akın Gürlek, Çağdaş Hukukçular Derneği'nin (ÇHD) eski genel başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın arasında bulunduğu 20 avukatın yargılandığı davada da görev yaptı. O dönem İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararı üzerine savcılık itiraz etti. Yeniden gözaltı kararı çıkarılan Kozağaçlı'yı tutuklayan isim Akın Gürlek oldu. Görevden alınan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne atanan Akın Gürlek'in başkanlığındaki heyet, yargılama sonunda Kozağaçlı ve arkadaşlarına hapis cezaları verdi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin baktığı bir diğer dava Sözcü Gazetesi yazarları hakkında açılan örgüte yardım davası oldu. Yargılama sonucunda Emin Çölaşan ve Necati Doğru, "Gülen yapılanmasına bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3'er yıl 6'şar ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ile internet sitesinin yönetmeni Mustafa Çetin, 3'er yıl 4'er ay, Yücel Arı, Yonca Yücekaleli ve Bekir Gökmen Ulu ise 2'şer yıl 1'er ay hapis cezası aldı.

Enis Berberoğlu kararını uygulamadı

Akın Gürlek'in tartışmalı kararlarından biri de Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Enis Berberoğlu'na ilişkin verdiği hak ihlali kararını uygulamayarak AYM'ye direnmesiydi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Enis Berberoğlu Fotoğraf: AP Photo/picture alliance

AYM, MİT tırları görüntülerini gazeteci Can Dündar'a verdiği iddiasıyla suçlanan, milletvekili seçilmesine karşın yargılamasına devam edilen ve milletvekilliği düşürülen Berberoğlu'nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine karar vermişti. AYM 17 Eylül 2020 tarihli kararıyla yerel mahkemeden yargılamanın durdurulmasını istemişti. Ancak Gürlek başkanlığındaki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'yi yerindelik denetimi yapmakla suçlayarak karara direndi.

Buna rağmen HSK, 29 Haziran 2021 tarihinde Akın Gürlek'i birinci sınıf hakimliğe yükseltti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Özel'in benzetmesine tepki

Özgür Özel'in Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına neden olarak gösterdiği Başsavcı Akın Gürlek'le ilgili sözlerine ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yanıt geldi. Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Esenyurt Belediye Başkanı hakkında yürütülen soruşturma ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edildiğini ve etki altına alınmaya çalışıldığını" savundu. Tunç, "Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç'un sözlerine de CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen yanıt verdi. "O lafları Genel Başkanımıza değil, git o seyyar giyotine anlat!" diyen Gökçen, "Canan Kaftancıoğlu’na, Sözcü gazetecilerine, Selahattin Demirtaş’a akıl almaz cezalar veren, Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan hep aynı kişi. Bugün de İstanbul’da halkın iradesini gasp etmek için özel görevi var" dedi.

DW/AU/HS

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?