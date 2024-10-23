Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye: Hangi sorun çözülecek?

Diyarbakır'a giden CHP lideri Özel yeni çözüm süreci ve anayasa tartışmalarına değindi. MHP lideri Bahçeli'nin çıkışı ile ilgili "Kürt sorununun mu Erdoğan'ın sorununun mu çözülmek istendiğinin" netleştirilmesini istedi.

Diyarbakır'da Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileriyle buluşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP ve MHP'den peş peşe gelen açıklamalarla gündeme gelen "yeni çözüm süreci" tarışmalarına değindi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaretinin ardından doğu illerine gerçekleştireceği altı günlük turuna başlayan Özel, "Sayın (MHP Genel Başkanı Devlet) Bahçeli'nin açıklamalarıyla önemli bir eşikteyiz. Şimdi herkes neyin ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Eğer Bahçeli'nin söylediği söz bir kişinin özgürlüğü, bir kişiye af, ona verilecek bir kürsü, oradan söylenecek bir söz, lağvolacak bir örgüt ve her şey tamamsa maalesef hiçbir şey tamam değildir" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün partisinin Meclis grubunda yaptığı konuşmada, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın TBMM'ye gelerek "terörün bittiğini ilan etmesini" istemişti.

Özel sözlerinin devamında, "Cumhuriyet Halk Partisi terörün durması için, terör örgütünün ortadan kalkması için, Türkiye'nin 86 milyon birden barış içinde kucaklaşabilmesi için atılacak her adımı önemsiyor ve engel olmayacak, kimin sözü varsa söylesin. Ama şu söz söylenmesin: 'Türkiye'de Kürt sorunu yoktur, bir sorun vardır o da birisi konuşunca bitecektir' ... Türkiye'de 26 milyon Kürt'ün sorununu yok sayıyorsunuz" dedi.

"Kürt sorunu vardır tam da şuradadır Kürt sorunu: Kürt'ün sorununun olup olmadığına Kürtler karar verir, devlet karar veremez. Büyük devlet karar vermiş, küçük Devlet (MHP lideri) de dün ilan etmiş gibi görünüyor" ifadelerini kullanan Özel, şöyle konuştu:

"Onların demesiyle Kürt sorunu bitmez, aksine onlar böyle dedikçe derinleşir. O yüzden Kürtlerin sorunları Kürtler 'sorunum kalmadı' diyene kadar vardır ve çözülmesi gerekir. Birisine 'senin sorunun yok' demek otoriterliktir. Demokrasilerde o birisi 'sorunum yok' diyene kadar sorun var demektir."

Yeni anayasa şartı

Özel "çözüm süreci" tartışmalarını hükümetin yeni anayasa yapma uğraşı bağlamında ele aldı, "Hangi sorunun çözülmeye çalışıldığı konusunda derin şüpheler vardır. Kürt sorununu yok sayıp bir sorunu çözenlerin, Erdoğan'ın sorununu çözmek üzere bir süreç yürüttüklerine ilişkin endişeler hızla bertaraf edilmelidir" dedi.

"Mevcut anayasaya harfiyen uyulmadıkça ve İstanbul Sözleşmesinden çıkılması gibi bütün antidemokratik tavırlardan vazgeçilmedikçe, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları kabul edilmedikçe biz anayasa çiğneyenlerle bir anayasa yapmayız" diye konuşan Özel, partisinin Kürt sorunu üzerinden yeni ayasayasa 'evet' demeye ikna edilemeyeceğini söyledi:

"Bu yüzden 'öyle yaptık olmadı, böyle yaptık olmadı. CHP Kürt sorununa duyarlı, o sorunu çözecekmiş gibi yapıp CHP'yi masaya böyle sokabilir miyiz' diyorsa biz o oyuna gelmeyiz. Ama niyetiniz demokrasiyse bütün aşamalarında samimiyetle oluruz. Bir tek şeye itiraz ederiz, samimiyetsizliğe itiraz ederiz."

Özgür Özel dün Devlet Bahçeli'nin konuşması sonrasında söylediği "Ben de el yükseltiyorum, Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti devletinin sahibi olmayı teklif ediyorum" şeklindeki sözlerine de açıklık getirdi. Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti devletinin "eşit, ayrımsız, kendilerini tamamen mensubu ve sahibi hissettikleri" bir devlet vaat ettiğini söyledi.

DW / MUK,EC

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