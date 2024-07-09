Özgür Özel'den ışıklı protesto çağrısı: Ya zam ya seçim

Partisinin TBMM grubunda konuşan CHP lideri Özgür Özel, asgari ücret ve emekli aylıklarına zam istedi, vatandaşlara eylem çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında tüm Türkiye'yi hayat pahalılığına karşı protestoya çağırdı. Özel vatandaşlardan, saat 21:00'da evlerinin ışıklarını açıp kapatarak "görünür olmalarını" istedi.

Mecliste yaptığı konuşmada Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek, "Diyor ki; 'Şimdi ezerim, ezerim, ezerim. Günü gelince ağzına bir parmak bal çalarım, ben o seçimi yine alırım'. Bu sefer işler öyle kolay değil" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret, emekli aylıkları ve çiftçi teşviklerinde artış talep eden CHP lideri, "Zam yaparsan geçim olur, zam yapmazsan seçim olur" dedi. Özel'in erken seçim imasını partililer uzun süre ayakta alkışladı.

Özel, Türkiye'yi ayağa kalkmaya davet ediyoruz. Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. Bu akşam saat 21:00'da ayağa kalk. Eğer emekliye, asgari ücrete zam istiyorsanız bu akşam 21:00'da ışıkları yakın, ışıkları kapatın. Kendinizi gösterin. Durmadık, yeni başlıyoruz. Zammı söke söke alacağız. Ya zam olacak, geçim olacak. Ya da hiç yolu yok seçim olacak" dedi.

TÜİK'e enflasyon eleştirisi

Konuşmasında Türkiye İstatistik Kurumu'nu (TÜİK) da eleştiren Özel, zamların enflasyon oranına göre belirlendiğine dikkat çekerek, "Açıkladığı enflasyon rakamı istatistik falan değil, ekmek. Kursaktan geçen lokma, çocuğa alınacak süt, evde yakılacak kömür, doğalgaz. Buna göre zam alıyor insanlar. ENAG'a göre zam verse iki kat zam alacak, TÜİK'e göre yarısı veriliyor" ifadelerini kullandı.

Özel, "Tam olarak kul hakkı yemek varsa, kul hakkı yemenin tanımı neyse TÜİK eliyle bu iktidarın herkese yaptığının adı da budur" diye konuştu.

TÜİK Haziran ayı enflasyonunu yüzde 1,64 olarak açıklamış, bu oran beklentilerin altında kalmıştı. TÜİK'e göre tüketici fiyat endeksinin yıllık değeri ise yüzde 71,60 oldu. Aynı ay Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) aylık enflasyonu yüzde 4,27, yıllıkta ise yüzde 113,08 olarak hesapladı.

DW / MUK,BK

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