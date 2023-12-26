CHP lideri Özel, ortak bildiriye imza atmamalarına ilişkin eleştirilere verdiği yanıtta, iktidara yönelik olarak, "Sizi meşrulaştıracak hiçbir imza atmayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında, 12 askerin hayatını kaybetmesinin ardından dört partinin yayınladığı ortak bildiriye CHP'nin katılmamasına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

CHP lideri Özel, Cuma akşamı Irak'ın kuzeyinde altı askerin ve Cumartesi günü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) "Pençe-Kilit" adını verdiği operasyon bölgesinde de altı askerin hayatını kaybetmesinin ardından Meclis'e bilgi verilmemesini eleştirdi.

"Biz 12 askerimizin nasıl şehit olduğunu, Pençe-Kilit operasyon bölgesindeki askerlerimizin durumunun milletimize anlatılmasını, Meclis'in bilgilendirilmesini, Cumhurbaşkanı ya da Milli Savunma Bakanı eliyle hem halkın huzuruna çıkıp bir şeyler söylenmesini hem de parti gruplarının bilgilendirilmesini, Meclis'in bilgilendirilmesini talep ettik" diyen Özgür Özel, ulusal yas ilan edilmemesine tepki gösterdi.

"Öncelikle bir milli yas ilan edilsin, üç gün boyunca bayraklar yarıya indirilsin, eğlenceler, açılışlar, varsa festivaller iptal edilsin ve bu ülke bu acıda ortaklaşsın dedik. Ama hiç oralı olmadılar" ifadelerini kullanan Özel, daha önce Suudi Arabistan Kralı öldüğünde üç gün ulusal yas ilan edildiğini hatırlatarak, "Bu milletin 12 evladı hayatını kaybettiğinde, burada milli yas ilan edecek bir şey görmüyorlar" dedi.

Bunun yerine "Her zaman olduğu gibi, bir A4 kağıt, iki paragraf yazı, bunun altına hep birlikte imza atalım, terörü kınayalım, şehitlerimizi analım" denildiğini belirten Özel, "Milli yas ilan edilmeden, bu Meclis bilgilendirilmeden, sizin sorumluluğunuza ortak olacak, sizi meşrulaştıracak hiçbir imzayı atmayacağız" dediklerini dile getirdi.

Özel, "Artık sizin istediğiniz A4 kağıtlar üzerine imzalar koyup iktidarın peşinde koşturup, terör belasını bu topraklardan silmek yerine bir sonraki şehit cenazesine kadar (şehitleri) unutan anlayışla ortaklaşmadık bundan sonra da ortaklaşmayacağız" şeklinde konuştu.

Bahçeli'ye tepki

CHP lideri Özel, konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP'ye yönelik sözlerine de tepki gösterdi.

"CHP'nin bildirisinde PKK yazmıyormuş çünkü CHP, PKK diyemezmiş" şeklinde suçlamalarla karşılaştıklarına dikkat çeken Özel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan altı askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandığına işaret etti. Kendisinin tweeti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımının yazılı olduğu kartları gösteren Özel, "Sayın Bahçeli bugün dedin ya 'PKK'nın adını anmaz onlar, hain onlar', PKK'nın adını anmayan bir hain arıyorsan işte Erdoğan'ın tweeti. PKK'nın adını anmayan bir hain arıyorsan, o hain Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü grup konuşmasında, CHP'nin ortak bildiriye imza atmamasına ilişkin olarak, "PKK'nın safına geçen, şehitlerimizin kemiklerini sızlatan, gazilerimizi sükutu hayale uğratan bugünkü CHP, DEM kadar milli güvenlik tehdididir" iddiasını dile getirerek, "Eleştiriler karşısında köşeye sıkışan CHP'nin, Meclis Grup Başkanlığı kanalıyla bölücü terör örgütünün ismini anmadan yaptığı açıklama ise tam bir kepazelik beyanıdır" ifadesini kullanmıştı.

DW / JD,ET

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